CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nde 39 milyon liralık vurgun!
Skandalların ardı arkası kesilmeyen CHP'de taciz ve tecavüzün ardından şimdi de yolsuzluk olayı patlak verdi. CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nin yol yapım ve onarım işlerini verdiği şirkete fazladan 39 milyon 600 bin lira ödeme yaptığı ortaya çıktı. Yolsuzluğa bulaşanlara yargı yolu göründü
İstanbul'da CHP'li Hasan Akgün'ün Belediye Başkanı olduğu Büyükçekmece Belediyesi 39 milyonluk vurguna sahne oldu. Olay şöyle gelişti. 2015-2017 arasında 7'si yol yapım, bakım ve onarımı 1'i park çevresi düzenleme işi olmak üzere toplamda 8 ihale açtı.
Projeler için öngörülen maliyetin altında teklif veren Esenyurt Belediyesi eski belediye başkanı Gürbüz Çapan'ın yeğeni Özcan Ercan'ın sahibi olduğu Alinda Organizasyon İnşaat ve Gıda Temizlik Hizmetleri adlı şirket, toplam değeri 70 milyon lirayı bulan ihalelerin tamamında ipi göğüsledi.
Ancak ihale alımlarında rekabet koşulu oluşmadığı gerekçesiyle Kamu İhale Kurumu'na şikayet üstüne şikayet yağdı. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla ihaleleri tek tek mercek altına alan müfettişler, 33 sayfalık bir rapor hazırladı.
Raporda, ihaleleri alan şirketin yapılmamış yolları yapmış, kullanmadığı malzemeleri de kullanmış gibi göstererek fazladan 39 milyon 600 bin lira haksız ödeme aldığı kaydedildi.
Harcama kalemlerini ve ödemeleri inceleyen müfettişler yapılan vurgunu hazırladıkları raporda, "Analizlerle birlikte detaylı olarak yer verilen hesaplamalara göre 14 milyon 756 bin lira kamu aleyhine işlem yapıldığı kanaatine varılmaktadır" ifadeleriyle gözler önüne serdi. Büyükçekmece Belediyesi, 2017 Faaliyet Raporu'nda 50 milyon zarar gösterdi.
YARGI YOLU AÇILDI
Belediyedeki yolsuzluğun açığa çıkmasıyla Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Ömer Faruk Çakır, Fen İşleri Müdür Yardımcısı Özkan Saka, kontrol mühendisleri Burhan Özkan, Çiğdem Seymen Salman ve Mehmet Barış; kontrol görevlileri Erdinç Akgün, Onur Karakoç ve Murat Aksu, İhale Komisyonu Başkanı Erkan Koç, İhale Komisyonu Mali Üyesi Canan Asutay Uluğ ile İhale Komisyonu Üyesi Metin Gözen hakkında soruşturma açılması için harekete geçildi.
Hazırlanan soruşturma dosyası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi. Haklarında soruşturma izni verilen isimlerin tamamı, bakanlığın kararının iptali için Danıştay'a başvurdu. Ancak itiraz reddedildi ve sorumlular için yargı yolu göründü. 39 milyon liralık vurgun iddiasıyla ilgili yargının vereceği karar ise merak konusu oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Onaylanırsa marketlerde olmayacak! Düzenleme yolda, raflardan kalkacak! A101, BİM, ŞOK ve MİGROS bundan sonra...
- Bunu yaparsan paran cebinde kalıyor! 1.500 TL masraf yapmamak mümkün! O kolay yöntem...
- 16 Mayıs korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi...
- Bankalar barut fıçısı, güncelleme geldi! Tek tek duyuruldu, yoğunluk başladı! Halkbank, Vakıfbank, TEB, Garanti...
- Ziraat Bankası'ndan son dakika müjde! Başvurana 1 yıl ödemesiz, faizsiz kredi fırsatı! 150.000 ve 125.000 civarında...
- Kredi kullanmak isteyenlere müjde! Şartları yerine getirene 3 yıl vadeli 6 ay ödemesiz fırsat! 12 ay boyunca...
- 17 Mayıs Pazartesi yasaklar kalkıyor mu? Pazartesi günü yarın sokağa çıkma, seyahat yasağı kalkacak mı? Genelge...
- "Sırtını duvara verdi, silahı ateş aldı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm fragmanı! İhanet üstüne tufan koptu...
- Halı sahalar, spor salonları ve berberler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi günü spor salonu ve halı sahalar açılacak mı?
- Değişen ayarı düzeltmek için yollar... WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi bitenlere ne olacak? WhatsApp ne zaman kapanacak?
- 16 Mayıs Pazar günü marketler açık mı? 16 Mayıs market ve bakkallar açılacak mı? Genelge detayları...