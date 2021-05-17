Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Kendimizden başka kimseye güvenemeyiz
ATV Ankara temsilcisi ve Sabah Gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi "Kendimizden başka kimseye güvenmeyiz" başlıklı yazısıyla köşesine taşıdı. Bayram süresince 19 devlet ve hükümet başkanı ile görüşme gerçekleştirerek kelimenin tam anlamıyla 'telefon diplomasisi' yapan Başkan Erdoğan, Kıbrıs ve İsrail işgali altında olan Kudüs hakkında konuştu.
Ne 17 günlük kapanma ne de bayram, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temposunu durdurmadı. Bayram süresince kelimenin tam anlamıyla 'telefon diplomasisi' yapan Erdoğan, tam 19 devlet ve hükümet başkanı ile görüştü. Filistin Devlet Başkanı'ndan KKTC Cumhurbaşkanı'na, Rusya Devlet Başkanı'ndan Malezya Kralı'na, Özbekistan liderinden Irak ve Libya başbakanlarına kadar bütün liderlerle İsrail'in Kudüs ve Filistinlilere yaptığı alçakça saldırılara karşı güçbirliği gündemi vardı.
'GÜN GELİR KENDİLERİNİ VURUR'
Cumartesi günü biz de kendisiyle telefonla konuşurken Başkan Erdoğan'ın Kudüs için ne derin bir hüzün duyduğunu hissetmememiz mümkün değildi. Erdoğan, "Kudüs, mukaddeslerine evsahipliği yapan, tüm insanlığın ortak mirasıdır. İsrail'in Kudüs'e ve masum Filistin halkına yönelik hukuk tanımazlığı, insanlık dışı saldırılarının muhatabı bütün Müslümanlardır. İsrail denilen terör devletinin döktüğü bu kana ses çıkarmayanlar bilsinler ki gün gelir süreç kendilerini de vurur" dedi. Başkan Erdoğan, konuşmamız sırasında başta BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere uluslararası örgütlerin bir an önce bir adım atmaları konusundaki kararlılığını da tekrarladı. Başkan Erdoğan ile telefon sohbetimizde bir diğer gündem konusu; Kıbrıs idi. Nisan ayı sonunda Cenevre'deki Kıbrıs Zirvesi'nde bir sonuç alınmaması da onu kararlılığından vazgeçirmiş görünmüyor. AB ve BM'nin "Türkiye'nin garantörlüğü kaldırılsın, Türk askeri Kıbrıs'tan uzaklaştırılsın, Kıbrıs'ta güvenliği AB sağlasın" yaklaşımının kesinlikle kabul edilemeyeceğine yönelik Türkiye'nin tutumunu konuşurken Erdoğan'ın söylediği sözler, dış politikada yeni bir sayfa açmaya aday.
'BAŞKASINA GÜVENMEYİZ'
AB'nin ikircikli tutumu, Yunanistan ve diğer ülkelerin Rum kesimini muhatap alıp KKTC'yi yok sayması ile ilgili son derece tavırlı olduğunu belli eden Erdoğan'ın şu sözleri Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesindeki Türkiye'nin tutumunu bir adım daha ileri taşıyor: "Bizim; Kıbrıs'ı Rumların tasallutuna bırakmamız diye bir şey sözkonusu bile olamaz. Türk askerinin çekilmesi teklif dahi edilemez. Biz, önümüzdeki günlerde uluslararası platformlarda ülkelerle diplomasiye devam edeceğiz. Bugüne kadar KKTC'ye yönelik tutumları belli, fakat biz Kıbrıs Türk halkının hakkını sonuna kadar arayacağız. Ama şu kadarını söyleyeyim ki; kendimizden başka kimseye güvenmiyoruz..."
Erdoğan'ın bu sözlerinden anlaşılacağı gibi, bu yaz Kıbrıs konusu hayli sıcak bir gündem olarak yerini koruyacak. Önümüzdeki aylarda Cenevre veya New York'ta yeni bir Kıbrıs Zirvesi yapılmasının planlandığı biliniyor. Başkan Erdoğan, eğer bir aksilik olmazsa Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC'de olacağını da belirtti.
TATAR: KKTC, GAZZE OLMAYACAK
Erdoğan'ın verdiği mesajları, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptığımız telefon görüşmesinde de konuştuk. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan Bayramı'nın birinci günü telefonla görüştüğü Başkan Erdoğan'ı bizzat davet etti ve bütün dünyaya en güzel mesajın burada verilecek fotoğraf ve sözlerle olacağına olan inancını ifade etti. Görüşmemizde, Erdoğan'ın 20 Temmuz törenlerinde KKTC'ye gelmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Tatar, adadaki Türk askerlerinin çekilmesine yönelik AB ve Yunanistan ile Rum tarafının taleplerine son derece sert bir cevap verdi: "Tüm dünya şunu bilsin ki Türkiye'nin garantörlüğü kaldırılmayacak, Türk askeri adadan çekilmeyecektir. Türk askerinin giderse ertesi gün çatışma başlar; Gazze'den daha beter durumlar yaşanır. Türkiye ve Türk askeri bizim güvencemizdir. Sayın Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ediyoruz. KKTC, Gazze olmayacaktır. "
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