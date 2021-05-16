CHP İzmir'in geleceğini yok ediyor! Tunç Soyer'in çevre katliamına sert tepki

BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Bu felaketlere bir yenisi daha eklendi. İzmir körfezine bırakılan atık su görüntüleri sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Bölgedeki canlıların yaşamını tehdit eden ve çevre felaketine neden olan atık su, körfezi adeta zehirledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde pislikten simsiyah olmuş suyun, körfeze akıtıldığı görüldü.