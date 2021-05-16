CHP İzmir'in geleceğini yok ediyor! Tunç Soyer'in çevre katliamına sert tepki
İzmir'i her geçen gün felakete sürükleyen CHP belediyeciliği bir kez daha çevre katliamına neden oldu. Homeros Vadisi ve Menderes'in ardından Körfez'e atık su bırakıldı.
İzmir yıllardır CHP yönetimi altında felaketi yaşıyor. Şehirde hiçbir soruna çare bulamayan CHP'li belediyeler, sorunlara her geçen gün yenilerinin eklenmesine neden oluyor.
Her sağanak yağışta sular altında kalan şehir, yazın ise kesilen şebeke suları nedeniyle susuzluk çekiyor. Çöp dağları ile de sık sık gündeme gelen şehirde son dönemde kirli atık, pis su nedeniyle çevre felaketleri de yaşanıyor.
ÇEVRE FELAKETLERİ YAŞANIYOR
Menderes ilçesindeki Tahtalı Barajı yakınındaki dere yatağının yanına dökülen kaçak moloz ve hafriyatlar vatandaşı tedirgin etmiş ve bu atıkların dere sularına karıştığını belirten vatandaşlar çözüm istemişti.
Yine CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Simge proje" olarak nitelendirdiği Homeros Vadisi'ndeki göletlerde kirlilik nedeniyle balıklar ölürken, çevreye de kötü kokular yayılıyor.
BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ
Bu felaketlere bir yenisi daha eklendi. İzmir körfezine bırakılan atık su görüntüleri sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Bölgedeki canlıların yaşamını tehdit eden ve çevre felaketine neden olan atık su, körfezi adeta zehirledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde pislikten simsiyah olmuş suyun, körfeze akıtıldığı görüldü.
Görüntüleri paylaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Sözcüsü Av. Özgür Hızal ve AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin CHP'li belediyeye büyük tepki gösterdi. "Bu İzmir'in geleceğine akıtılan zehirdir" diyen AK Parti'li yöneticiler Tunç Soyer'i etiketleyerek çevre felaketini gözler önüne serdi.
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