Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası son dakika açıklamalarında bulunuyor! Yeni müjde ne olacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs gündemiyle bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Külliye'de toplandı. Dün gece saatlerinde Başkan Erdoğan'ın esnafa bir takım müjdeler vereceği açıklanmıştı. Başkan Erdoğan kritik kabine toplantısı sonrasında son dakika açıklamalarında bulunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Salgını yeniden kontrol altına aldık.

Kademeli normalleşmenin 2.aşamasını kabinede görüştük.

Salgının süresi uzadıkça sabırların tükendiğini biliyoruz.

Bundan sonra eskisi kadar kısıtlayıcı tedbirlerin olmamasını temenni ediyoruz.

Belirlenen tedbirler hayata geçirilen uygulamalar bu sancılı dönemi bir an önce geride bırakmak için milletimizin öüne konmaktadır.

Turizm sektörünü ayakta tutmak için çabaladık. Pekçok sektöre destek olduk.

645 bin emeklinin maaşı 1500 TL oldu

Esnaflara iki grup halinde destek olacağız.

Düğün salonu, kahvehane, kantin ve internet kafe gibi işletmelere 1 seferlik 5 bin liralık hibe vereceğiz.

Çiftçilerin borçları ertelenecek.

1 milyon 150 bin işletmeye de 3 bin TL hibe verilecek.

Yaş çay alım fiyatı 4 TL'ye yükseltildi.

2 gruptaki esnafımıza 5 bin veya 3 bin TL hibe verilecek.

PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü. Sofi Nurettin Gara katliamının emrini vermişti.

Mit'in uzun süredir yürüttüğü çalışmalar neticesinde PKK'nın Sofi Nurettin Sofi kod isimli elebaşı Irak'ın kuzeyinde öldürüldü.

En büyük üzüntümüz ülkede hala çetelerden medet umacak kadar küçülen kişiler olduğunu görmektir.

Biden 850 bin silahı İsrail'e verilmesini onayladı.

Sayın Biden ne yazık ki kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz

Biz mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz

Katil devletin kan dökme iştahı artıyor

Ayrıntılar geliyor...

'SALGINI BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALDIK'



Geride bıraktığımız Ramazan Bayramını bir kez daha tebrik ediyorum. Vatandaşlarımın her biri bayramı huzur içinde geçirdiğini ümit ediyorum. Salgın sebebiyle gönlümüzce bir bayram seyredemediğimiz açıktır. Vefat sayısının 45 bine dayandığı, yüzbinlerce insanımızın hastanelerde tedavi gördüğü ortamda başka türlü hareket edebilmemiz mümkün değildir. Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık.





1 HAZİRAN SONRASI...

Kabine toplantımızda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabını görüştük. Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır.