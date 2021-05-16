Kademeli normalleşme takvimi | 1 Haziran'a kadar nereler kapalı olacak?

NİKAH VE DÜĞÜNLER

- Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi,

SOSYAL BAKIM YERLERİNDEKİ ZİYARETÇİ KISITLAMASI

- Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde uygulanmakta olan ziyaretçi kısıtlamasının 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması