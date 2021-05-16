İstanbul için otogarlarda "kademeli normalleşme dönemi"nde yoğunluk uyarısı

Özcan, otobüs firmalarına uygulanan yüzde 50 kapasiteyle çalışma koşuluna saygı duyduklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ayın 17'sine kadar yüzde 50 kapasiteyle çalışma sistemi getirdiler, buna saygı duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetin aldığı kararlara uymak mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin bu Kovid-19'dan kurtulması lazım. Daha önce yüzde 50 kapasiteyle çalışırken aile bireylerinin, karı-kocanın, anne- babanın veya küçük çocukların yan yana oturmasına müsaade edilmişti. Bu tam kapanma da 17'sine kadar olunca 'Uyma mecburiyetindeyiz.' dedik. Otobüs seferleri ve yolcu sayısı da çok düştü. Yarından itibaren yüzde 100 doluluğa geçileceğini zanneden firmalarımız bilet sattı. Karadeniz'e çay hasadına gidenler, tarım işçileri var. Yetkililerden bu yoğunluk nedeniyle pazartesiden çarşambaya kadar bize müsaade etmelerini istiyoruz. Sonrasında 1 Haziran'a kadar yüzde 50 kapasite kuralını tam uygulayalım. Cevap bekliyoruz bu konuda. Cevap gelirse çok iyi olacak, gelmezse otobüs firmaları bilet sattı, bunları nasıl iade edecek?"