Kademeli normalleşmede mesai saatleri belli oldu! Kim ne kadar çalışacak?
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı normalleşme takvimini açıkladı. Açıklanan genelge ile yeni normalleşme düzeni ve Haziran başına kadar olan kademeli açılma planı resmen açıklandı. Esnetilen kısıtlamalar ve mesai saatleri de yayımlanan genelgede yer aldı. İşte yeni normalleşme mesai saatleri ve sektörlere göre genelge detayları.
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni genelgede kademeli normalleşmede mesai saatlerine ilişkin ilk düzenleme açıklaması yapıldı. Buna göre kamuda tüm kurum ve kuruluşları kapsayan esnek çalışma mesailerine ilişkin devam etmesi yönündeki kararlılık sürecek.
Ayrıca açılacak ve kısmi olarak açılarak 1 Haziran'a kadar bu şekilde çalışacak olan özel şirketlerde de buna bağlı olarak normalleşme mesai saatleri uygulanacak.İşte büyük ölçüde tüm sektörlerin yer aldığı kademeli normalleşme planı ve son dakika kararlarıyla uygulanacak normalleşme mesaileri.
NORMALLEŞME MESAİ SAATLERİ BELLİ OLDU
Bakanlığın açıkladığı kademeli normalleşme düzeninde 17 Mayıs itibarıyla 1 Haziran'a kadar uygulanacak olan mesai düzenleri de şekillenmeye başladı. Buna göre Kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere kısmi ya da tam açılma kapsamında birçok sektörün mesai düzenlerini nasıl belirleyeceği ortaya çıkmış oldu.
Genelgeye göre: Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai uygulamasının başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanmasına karar verildi. Uzaktan ve dönüşümlü gibi esnek çalışma usullerinin uygulamasına devam edilmesi,
KUAFÖRLER: Genelgede yer alan normalleşme planına göre açılması şimdilik ertelenen iş yerlerinden biri de kuaförler oldu. Bu kapsamda açılma olmayacağı için Kuaförlerde mesailer normalleşmede ikinci kademeyi bekleyecek.
ÖZEL ŞİRKETLER: Özel şirketlerin büyük bölümü için uzaktan ve dönüşümlü model esnek çalışma usullerinin uygulamasına ve teşvik edilmesine devam edilcek.
ÇAY OCAKLARI: İçişleri Bakanlığının açıkladığı programa göre Çay ocakları masa, sandalye ve taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak suretiyle mesaiye başlayabilecek. Bu kapsamda Çay ocaklarında personelin dönüşümlü çalışması teşviki ile yeni düzenlerini kurması mümkün olacak.
MARKETLER: Genelge kapsamında online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir. Buna göre mesai düzenleri bu saatler arasında dönüşümlü ve esnek mesai öncelikli olmak üzere şekillenecek.
HAFTA SONU YOK
Marketlerde mecburi temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.
YEMEK ŞİRKETLERİ: Online yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında adrese teslim servis şeklinde çalışabileceklerdir.
AVM'LERDE HAFTA İÇİ VE ESNEK
Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek ve hafta sonları kapalı olacak. Bu esaslar dikkate alınarak yine birçok sektörde olduğu gibi esnek ve dönüşümlü çalışma düzeni tercih edilmesi tavsiye ediliyor.
PAZARLAR: Pazar yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacak. Buna göre bu saatler içerisinde pazarcı esnafı mesai yapabilecek
HİZMET SEKTÖRÜ: Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00 ile 20.00 saatleri arasında normalleşme mesaisi yapabilecek.
NİKAH DAİRELERİ: Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi,
EĞLENCE MEKANLARI: Kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezlerinin kapalı tutulması, - Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinliklere kesinlikle izin verilmemesi, bu yerlerde yoğunlaşmanın önüne geçilebilmek adına fiziksel mesafe kurallarına azami özen gösterilmesi,
KUAFÖRLER: Kuaförler de bu kapsamda kapalı olacak işletmeler arasında.
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