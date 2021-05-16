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Son dakika: THY'den flaş açıklama: Kademeli normalleşme sürecinde seyahat nasıl olacak?

Son dakika haberi... tarafından yapılan bugün yayımlanan genelgeyle 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasındaki uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde şehirlerarası seyahatlerde uçak yolcuları izin belgesi ibraz etmeden seyahat edebilecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.05.2021
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Son dakika: THY'den flaş açıklama: Kademeli normalleşme sürecinde seyahat nasıl olacak?

Türk Hava Yolları (THY), kademeli normalleşme dönemini kapsayan 17 Mayıs-1 Haziran'da yolcuların yurt içi uçuş biletlerini seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan alabileceklerini duyurdu.

THY Basın Müşavirliği, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar sürecek kademeli normalleşme döneminde uygulanacak tedbirleri duyurmasının ardından açıklama yaptı.

Kademeli normalleşme ile güzel günlere dönüşün başladığı belirtilen açıklamada, "17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yurt içi uçuş biletlerinizi, seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan alabilirsiniz. Kısıtlama saatlerinde uçuşlarımıza katılacak misafirlerimiz uçuş biletleri ile (uçak bileti, rezervasyon görüntüsü, mobil uçuş kartı) havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." denildi.

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