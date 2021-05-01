CHP ile HDP arasında "emperyalist" gerilimi | Millet İttifakı'nda "had bildirme" çatlağı tırmanıyor

HDP'nin bildirisine siyaset dünyasından tepki yağarken, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bildiriyi eleştirerek, "Unutulmasın emperyalistlerin gölgesinde yapılan ezik siyaset anlayışı hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu toprakların siyasetçilerinin emperyalist tezlerin peşine takılması hiçbir şekilde kabul edilemez" diye yanıt vermişti.

Öztrak'tan gelen bu açıklamaya HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay ise tepki göstermişti. Günay sosyal medya hesabından, "Anti emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz, haddinizi bilin" mesajını paylaşmıştı.

Şimdi tekrar gözler HDP cephesinden gelecek yeni açıklamaya çevrildi. Siyasi kulislerde iki partinin sözcülerinin laf düellosu yapmasının ilerdeki günlerde ittifakta çatlamaya yol açabileceğinin bir sinyali olduğunu söylediler.