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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "ümmetçilik" eleştirilerine sert yanıt! "Toplum ve millet kavramlarına aykırı görmek köhnemiş bir zihniyettir"

AK Parti Sözcüsü yaptığı son dakika açıklamasında Başkan Erdoğan'ın "ümmet" ifadesini kullanmasını eleştirenlere yanıt verdi. Çelik "’nın “Ümmet” demesini, değerlerine, toplum ve millet kavramlarına aykırı görmek köhnemiş bir zihniyettir. Cumhuriyetimizin şan ve şerefini koruyan Türkiye ve millet odaklı siyasetin lideri Cumhurbaşkanımız, Ümmetin birliğini, Türk dünyasının güçlenmesini, komşu halkların barış içinde yaşamasını da gözetmektedir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ümmetçilik eleştirilerine sert yanıt! Toplum ve millet kavramlarına aykırı görmek köhnemiş bir zihniyettir

AK Parti Sözcüsü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Başkan Erdoğan'a yönelik "bunlar ümmetçilik yapıyor" diyenlere sert sözlerle yüklendi.

İŞTE ÇELİK'İN O AÇIKLAMALARI

"BUNLAR ÜMMETÇİLİK YAPIYOR"

Sn Cumhurbaşkanımızın 'nin sorunlarının çözümü için yaptığı vurguları, bazı siyasetçiler ve yorumcular tarafından temsil edilen dar bir zihniyet öteden beri "bunlar ümmetçilik yapıyor" diye yargılamaya çalışıyorlar.

En son bir tv programında bir yorumcu aynı köhne yaklaşımla Cumhurbaşkanımızın kullandığı ifadeleri güya yargılamaya çalıştı.

TÜM TOPLUMLARIN BARIŞI İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Devletimiz ve milletimiz pekçok boyuta sahiptir. Cumhurbaşkanımız Türk Milleti'nin varoluşuna, hak ve menfaatlerine dayanan siyasete liderlik ediyor. Aynı zamanda da Ümmet'in sorunlarının çözümü, Türk dünyasının dirliği ve medeniyetler arası işbirliği için de çalışmaktadır.

Cumhurbaşkanımız yakın coğrafyamızdaki Türkmen, Kürt, , Sünni, Şii, , Yahudi, Ezidi ve diğer tüm toplulukların barışı için mücadele etmektedir.

KÖHNEMİŞ BİR ZİHNİYETTİR

Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız "Ümmetin birliğine ve dirliğine" vurgu yaparak, mezhepçilik ve ırkçılık belasına karşı sürekli uyarıda bulunmaktadır.

'nın "Ümmet" demesini, değerlerine, toplum ve millet kavramlarına aykırı görmek köhnemiş bir zihniyettir.

İLKEL BİR YAKLAŞIM

Cumhuriyetimizin şan ve şerefini koruyan Türkiye ve millet odaklı siyasetin lideri Cumhurbaşkanımız, Ümmetin birliğini, Türk dünyasının güçlenmesini, komşu halkların barış içinde yaşamasını da gözetmektedir.

Kültür ve inanç coğrafyamızın değerleri ile Cumhuriyet değerlerimizi çatıştıran anlayış ilkel bir yaklaşımdır.

ETKİ COĞRAFYASINI İDRAKTEN UZAKTIR

Bu zihniyet, vatandaşlarımızın aidiyet bilincini yaralayan ve devlet-millet birlikteliğine mâni olan bir çizgiyi temsil etmektedir. Ayrıca devletimizin ve milletimizin dünya ile ilişkisini tek boyuta indirgemektedir.

Medeniyet ve siyaset değerlerimizi çatıştıran bu dar anlayış Cumhuriyet değerlerine yaslandığı iddiasını öne sürse de aslında Cumhuriyetimizin tarihsel derinliğini ve Türkiye'nin etki coğrafyasını idrakten uzaktır.

CUMHURBAŞKANIMIZ NASIL ÇALIŞTIĞINA HERKES ŞAHİTTİR

Cumhurbaşkanımızın çok boyutlu bir kültürel yaklaşıma ve siyasete yaslanan vurgularını hadsiz şekilde yargılamaya çalışanlar, öncelikle bu kavramları alfabe düzeyinde öğrenmelidir.

Cumhurbaşkanımızın, milletimizin ve Cumhuriyetimizin tarihten bugüne taşıdığı değerlerin güçlenmesi için nasıl çalıştığına herkes şahittir.

ÜMMET MÜCADELESİNİ GÖRÜYOR

Türk dünyası, Cumhurbaşkanımızın Türk dünyası için ne büyük mücadele verdiğini en son Karabağ savaşında görmüştür. Ve Ümmet, Cumhurbaşkanımızın Mescidi Aksa ve Kudüs için öteden beri verdiği mücadeleyi bugünlerde yine görmektedir.

Türkiye "örgütlü cehalet"in millet, cumhuriyet, demokrasi, ümmet, toplum, Türk dünyası, Avrupa vizyonu kavramlarını birbiriyle çatıştıran ilkelliğini geride bırakmıştır. Cumhurbaşkanımız liderliğindeki siyaset ülkemizin tarihsel derinliğini ve stratejik tüm boyutlarını kapsamaktadır.

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