AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "ümmetçilik" eleştirilerine sert yanıt! "Toplum ve millet kavramlarına aykırı görmek köhnemiş bir zihniyettir"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı son dakika açıklamasında Başkan Erdoğan'ın "ümmet" ifadesini kullanmasını eleştirenlere yanıt verdi. Çelik "Türkiye Cumhurbaşkanı’nın “Ümmet” demesini, Cumhuriyet değerlerine, toplum ve millet kavramlarına aykırı görmek köhnemiş bir zihniyettir. Cumhuriyetimizin şan ve şerefini koruyan Türkiye ve millet odaklı siyasetin lideri Cumhurbaşkanımız, Ümmetin birliğini, Türk dünyasının güçlenmesini, komşu halkların barış içinde yaşamasını da gözetmektedir." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Başkan Erdoğan'a yönelik "bunlar ümmetçilik yapıyor" diyenlere sert sözlerle yüklendi.
İŞTE ÇELİK'İN O AÇIKLAMALARI
"BUNLAR ÜMMETÇİLİK YAPIYOR"
Sn Cumhurbaşkanımızın İslam Ümmeti'nin sorunlarının çözümü için yaptığı vurguları, bazı siyasetçiler ve yorumcular tarafından temsil edilen dar bir zihniyet öteden beri "bunlar ümmetçilik yapıyor" diye yargılamaya çalışıyorlar.
En son bir tv programında bir yorumcu aynı köhne yaklaşımla Cumhurbaşkanımızın kullandığı ifadeleri güya yargılamaya çalıştı.
TÜM TOPLUMLARIN BARIŞI İÇİN MÜCADELE EDİYOR
Devletimiz ve milletimiz pekçok boyuta sahiptir. Cumhurbaşkanımız Türk Milleti'nin varoluşuna, hak ve menfaatlerine dayanan siyasete liderlik ediyor. Aynı zamanda da Ümmet'in sorunlarının çözümü, Türk dünyasının dirliği ve medeniyetler arası işbirliği için de çalışmaktadır.
Cumhurbaşkanımız yakın coğrafyamızdaki Türkmen, Kürt, Arap, Sünni, Şii, Hristiyan, Yahudi, Ezidi ve diğer tüm toplulukların barışı için mücadele etmektedir.
KÖHNEMİŞ BİR ZİHNİYETTİR
Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız "Ümmetin birliğine ve dirliğine" vurgu yaparak, mezhepçilik ve ırkçılık belasına karşı sürekli uyarıda bulunmaktadır.
Türkiye Cumhurbaşkanı'nın "Ümmet" demesini, Cumhuriyet değerlerine, toplum ve millet kavramlarına aykırı görmek köhnemiş bir zihniyettir.
İLKEL BİR YAKLAŞIM
Cumhuriyetimizin şan ve şerefini koruyan Türkiye ve millet odaklı siyasetin lideri Cumhurbaşkanımız, Ümmetin birliğini, Türk dünyasının güçlenmesini, komşu halkların barış içinde yaşamasını da gözetmektedir.
Kültür ve inanç coğrafyamızın değerleri ile Cumhuriyet değerlerimizi çatıştıran anlayış ilkel bir yaklaşımdır.
ETKİ COĞRAFYASINI İDRAKTEN UZAKTIR
Bu zihniyet, vatandaşlarımızın aidiyet bilincini yaralayan ve devlet-millet birlikteliğine mâni olan bir çizgiyi temsil etmektedir. Ayrıca devletimizin ve milletimizin dünya ile ilişkisini tek boyuta indirgemektedir.
Medeniyet ve siyaset değerlerimizi çatıştıran bu dar anlayış Cumhuriyet değerlerine yaslandığı iddiasını öne sürse de aslında Cumhuriyetimizin tarihsel derinliğini ve Türkiye'nin etki coğrafyasını idrakten uzaktır.
CUMHURBAŞKANIMIZ NASIL ÇALIŞTIĞINA HERKES ŞAHİTTİR
Cumhurbaşkanımızın çok boyutlu bir kültürel yaklaşıma ve siyasete yaslanan vurgularını hadsiz şekilde yargılamaya çalışanlar, öncelikle bu kavramları alfabe düzeyinde öğrenmelidir.
Cumhurbaşkanımızın, milletimizin ve Cumhuriyetimizin tarihten bugüne taşıdığı değerlerin güçlenmesi için nasıl çalıştığına herkes şahittir.
ÜMMET MÜCADELESİNİ GÖRÜYOR
Türk dünyası, Cumhurbaşkanımızın Türk dünyası için ne büyük mücadele verdiğini en son Karabağ savaşında görmüştür. Ve Ümmet, Cumhurbaşkanımızın Mescidi Aksa ve Kudüs için öteden beri verdiği mücadeleyi bugünlerde yine görmektedir.
Türkiye "örgütlü cehalet"in millet, cumhuriyet, demokrasi, ümmet, toplum, Türk dünyası, Avrupa vizyonu kavramlarını birbiriyle çatıştıran ilkelliğini geride bırakmıştır. Cumhurbaşkanımız liderliğindeki siyaset ülkemizin tarihsel derinliğini ve stratejik tüm boyutlarını kapsamaktadır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı 2021 olacak mı, ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Jandarma...
- AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? İşte Alışveriş Merkezleri için tarih...
- 17 Mayıs'ta tüm kısıtlamalar kalkacak mı? Spor salonları, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? İşte açılacak mekanlar...
- MÜJDE! Emeklilerin ikinci ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi ay verilecek?
- Yeni normalleşme için kritik süreç! Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 17 Mayıs Pazartesi sonrası...
- Geri sayım: Sözleşmeli öğretmenlk sözlü mülakat ne zaman? 2021 MEB sözlü sınav yerleri sorgulama ekranı!
- 17 Mayıs'ta seyahat kısıtlaması var mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Son gelişmeler...
- WhatsApp sözleşmesi son durum: WhatsApp ne zaman kapanacak? WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal/kabul edilir?
- Göztepe-Beşiktaş maçı ne zaman? 2021 Göztepe BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de kritik karşılaşma
- Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? 2021 GS Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Bayram tatili uzatıldı mı? 17-18-19 Mayıs tatil mi? Pazartesi, salı, çarşamba sokağa çıkma yasağı var mı?
- 17 Mayıs okullar tatil mi? Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim var mı?