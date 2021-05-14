AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "ümmetçilik" eleştirilerine sert yanıt! "Toplum ve millet kavramlarına aykırı görmek köhnemiş bir zihniyettir"

İŞTE ÇELİK'İN O AÇIKLAMALARI

"BUNLAR ÜMMETÇİLİK YAPIYOR"

Sn Cumhurbaşkanımızın İslam Ümmeti'nin sorunlarının çözümü için yaptığı vurguları, bazı siyasetçiler ve yorumcular tarafından temsil edilen dar bir zihniyet öteden beri "bunlar ümmetçilik yapıyor" diye yargılamaya çalışıyorlar.

En son bir tv programında bir yorumcu aynı köhne yaklaşımla Cumhurbaşkanımızın kullandığı ifadeleri güya yargılamaya çalıştı.