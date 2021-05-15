Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden Mahmud Abbas ve Netanyahu ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın 13 Mayıs'ta da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bölgedeki gerilimin düşmesi için görüştüğü açıklanmıştı.

Abbas'ın sözcüsü Ebu Rudeyna "önemli" olarak nitelediği telefon görüşmesi, ikili arasında karşılıklı olarak yapılan ilk görüşme niteliğinde. 11 Mayıs'ta ise Joe Biden'ın Abbas'a yazılı bir mesaj göndermişti.

Eski Başkan Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmesi ve Filistinlilere ABD tarafından sağlanan mali yardımları kademeli olarak kaldırmaya çalışması sebebiyle iki ülke arasındaki tüm ilişkiler kopmuştu.