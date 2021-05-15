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Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden Mahmud Abbas ve Netanyahu ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkanı Başkanı ve  Başbakanı ile telefonda görüştü. Filistin'deki ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı belirtilen görüşme, Joe Biden'ın göreve geldikten sonra iki lider arasındaki ilk karşılıklı görüşme niteliği taşıyor.

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Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
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Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden Mahmud Abbas ve Netanyahu ile görüştü

Başkanı Başbakanı ile telefonda görüştü.

Biden daha sonra , Filistin Lideri Mahmut Abbas'la da bir görüşme gerçekleştirdi.

Fetih Hareketi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve İsrail'le ilişkilerden sorumlu Hüseyin eş-Şeyh sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Başkanı Abbas'ın ABD Başkanı Biden'dan telefon aldığını belirtti.

Şeyh, Abbas ile Biden'ın görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve olayları masaya yatırdığını kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın 13 Mayıs'ta da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bölgedeki gerilimin düşmesi için görüştüğü açıklanmıştı.

Abbas'ın sözcüsü Ebu Rudeyna "önemli" olarak nitelediği telefon görüşmesi, ikili arasında karşılıklı olarak yapılan ilk görüşme niteliğinde. 11 Mayıs'ta ise Joe Biden'ın Abbas'a yazılı bir mesaj göndermişti.

Eski Başkan Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmesi ve Filistinlilere ABD tarafından sağlanan mali yardımları kademeli olarak kaldırmaya çalışması sebebiyle iki ülke arasındaki tüm ilişkiler kopmuştu.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 140 Filistinli hayatını kaybetti.

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