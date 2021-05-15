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'Pençe-Yıldırım Harekatı' şehidi Isparta'da son yolculuğa uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe-Yıldırım Harekatı' bölgesinde, arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı (27), 'nın ilçesinde toprağa verildi.

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Giriş Tarihi: 15.05.2021
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'Pençe-Yıldırım Harekatı' şehidi Isparta'da son yolculuğa uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-Yıldırım Harekatı' bölgesinde, dün öğle saatlerinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 2 yıllık İstihkam Uzman Onbaşı , hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yasin Özdamar, kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehidin cenazesi, hava yolu ile bugün saat 05.00 sıralarında, Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi.

Buradan nakil aracıyla götürüldüğü Devlet Hastanesi morguna konulan şehit Özdamar'ın cenazesi, saat 12.00 sıralarında alınarak, baba ocağı Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyüne ulaştırıldı.

Babaevine getirilip, avluya konulan, Türk bayrağına sarılı şehidin cenazesine; baba Sadettin, anne ve ağabey sarılarak gözyaşı döktü. Daha sonra şehit için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Törene Isparta Valisi , Başkan Vekili ve AK Parti Isparta Milletvekili , Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı , Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, AK Parti'li milletvekilleri ve , belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda kişi katıldı.

Isparta Müftüsü Bayram Şahin'in öğle vakti kıldırdığı namazın ardından şehidin cenazesi, dualar eşliğinde katılanların omuzlarında taşındı.

Bir süre sonra top arabasına konularak, köy mezarlığına getirilen Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar, gözyaşlarıyla toprağa verildi.








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