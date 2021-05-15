'Pençe-Yıldırım Harekatı' şehidi Isparta'da son yolculuğa uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-Yıldırım Harekatı' bölgesinde, dün öğle saatlerinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 2 yıllık İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar, hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yasin Özdamar, kurtarılamayarak, şehit oldu.