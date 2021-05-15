'Pençe-Yıldırım Harekatı' şehidi Isparta'da son yolculuğa uğurlandı
Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe-Yıldırım Harekatı' bölgesinde, arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar (27), Isparta'nın Gelendost ilçesinde toprağa verildi.
Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-Yıldırım Harekatı' bölgesinde, dün öğle saatlerinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 2 yıllık İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar, hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yasin Özdamar, kurtarılamayarak, şehit oldu.
Şehidin cenazesi, hava yolu ile bugün saat 05.00 sıralarında, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi.
Buradan nakil aracıyla götürüldüğü Gelendost Devlet Hastanesi morguna konulan şehit Özdamar'ın cenazesi, saat 12.00 sıralarında alınarak, baba ocağı Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyüne ulaştırıldı.
Babaevine getirilip, avluya konulan, Türk bayrağına sarılı şehidin cenazesine; baba Sadettin, anne Keziban ve ağabey Bayram Özdamar sarılarak gözyaşı döktü. Daha sonra şehit için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi.
Törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, TBMM Başkan Vekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Dağ Komando Okul ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, AK Parti'li milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda kişi katıldı.
Isparta Müftüsü Bayram Şahin'in öğle vakti kıldırdığı namazın ardından şehidin cenazesi, dualar eşliğinde katılanların omuzlarında taşındı.
Bir süre sonra top arabasına konularak, köy mezarlığına getirilen Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yasaklar ne zaman bitiyor? Pazartesi günü yasaklar kalkıyor mu? 17, 18, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "şampiyonluk kutlama" genelgesi
- Türkiye'de satılan İsrail malı ürünler! Marketlerde satılan İsrail markalı ürünler hangileri? İşte tam liste...
- Fırtına koparıp, ceketini asacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...
- Ortalığı kasıp kavurmuştu! Kılıcıyla adalet dağıtıp, bozkıra nefes olacak! Reytingler alt üst...
- Akın ettiler, sudan ucuz fırsat! Sıfır faiz kredi ve 69.000 lira indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Citroen...
- Emeklilere sürpriz ödeme! 3252 ile 4298 TL arasında maaş fırsatı gelecek! Yüzde 3, enflasyon farkı...
- Düğünler ne zaman açılacak son dakika? Düğünler olacak mı, serbest mi? Kabine...
- Ev almak isteyenlere fırsat! Bankalar peş peşe açıkladı, faizlerde cabası! Akbank, Yapı Kredi, Vakıfbank, Halkbank...
- Halkbank müjdeyi verdi! Yaklaşık 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve belli oldu...
- Bittorrent Netflix anlaşması oldu mu? Bittorrent (BTT) ne zaman yükselişe geçecek? Kritik beklentiler...
- Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar bugün neden yok, final mi yaptı? 14 Mayıs Kanal D yayın akışı...