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Haberler Galeri Ağrı'da şehit düşen polis Veli Kabalay'a son görev! Annesinin ve eşinin sözleri yürekleri dağladı

Ağrı'da şehit düşen polis Veli Kabalay'a son görev! Annesinin ve eşinin sözleri yürekleri dağladı

Ağrı'da PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay'ın cenazesi, memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı. Cenaze töreninde oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Aysel Kabalay, "Ah yavrum, ah kuzum benim. Bayrama böyle mi gelecektin? Pırlanta gibi yetiştirdik biz onu. Doyamadım canım yavrum. Cesurdu benim oğlum. Vatan için canım feda olsun derken canını verdi oğlum." sözleriyle feryadını dile getirdi. Şehidin eşi Şükran Kabalay ise gözyaşları içinde eşinin tabutuna sarılıp öperek, "Senin bayramlığın Türk bayrağına sarılı tabut mu olacaktı? Şehit olmak istiyordun, oldun. Şehidim nasıl gittin?" dedi.

Giriş Tarihi: 14.05.2021 16:53 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 17:09
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Ağrı'da şehit düşen polis Veli Kabalay'a son görev! Annesinin ve eşinin sözleri yürekleri dağladı

Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu dün şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay'ın (33) naaşı, askeri uçakla Çardak Havaalanı'na getirildi.

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Ağrı'da şehit düşen polis Veli Kabalay'a son görev! Annesinin ve eşinin sözleri yürekleri dağladı

Kabalay'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangası tarafından uçaktan alındıktan sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

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Ağrı'da şehit düşen polis Veli Kabalay'a son görev! Annesinin ve eşinin sözleri yürekleri dağladı

Şehidin naaşını havaalanında babası İsmail Kabalay, kız kardeşi Fatma Bölükbaşı ile Vali Ali Fuat Atik ve diğer protokol üyeleri karşıladı.

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Ağrı'da şehit düşen polis Veli Kabalay'a son görev! Annesinin ve eşinin sözleri yürekleri dağladı

Kabalay'ın cenazesi, Tavas ilçesi Ulukent Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı.

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Ağrı'da şehit düşen polis Veli Kabalay'a son görev! Annesinin ve eşinin sözleri yürekleri dağladı

Mahalle Camisi'nde cuma namazının ardından düzenlenen cenaze töreninde, şehidin eşi Şükran, babası İsmail, annesi Aysel Kabalay ve kardeşi Fatma Bölükbaşı taziyeleri kabul etti.