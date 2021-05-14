15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Pençe Şimşek Harekatı'ndan acı haber! 1 kahraman askerimiz şehit oldu

tarafından yapılan açıklamasında " bölgesinde 14 Mayıs 2021 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız olmuştur" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık ayrıca teröristlerin yakalandığını duyururken "Irak kuzeyindeki Metina'da Kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 terörist bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." açıklamasını da yaptı.

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Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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Pençe Şimşek Harekatı'ndan acı haber! 1 kahraman askerimiz şehit oldu

tarafından yapılan açıklamasında Penöe Şimşek Harekatı bölgesinde bir askerimiz olduğu belirtildi.

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Yapılan açıklamada "Pençe Şimşek Harekatı bölgesinde 14 Mayıs 2021 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

MSB TARAFINDAN YAPILAN PAYLAŞIM

KANI YERDE KALMADI

Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak kuzeyindeki Metina'da Kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 terörist bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde arama/tarama faaliyeti icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ın şehadet haberi, Isparta'nın Gelendost ilçesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, Gelendost Kaymakamı Onur Alimoğlu ve İlçe Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, Çaltı köyünde yaşayan şehidin babası Saadettin ile annesi Keziban Özdamar'ı ziyaret ederek, acı haberi verdi.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı, evin bahçesinde Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin naaşı, yarın Çaltı köyünde toprağa verilecek.

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