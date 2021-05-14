MSB'den şehit özel harekat polisi Veli Kabalay için başsağlığı mesajı

MSB'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Ağrı Doğubayazıt ilçesi Bölücek Hudut Karakolu bölgesinde devam eden duvar inşaatının güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilen time, İran tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz ateşi sonucu şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."