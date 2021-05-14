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Filistin için aracını yakan Altunbaşak çifti A Haber'e konuştu! Cumhurbaşkanımız lider vasıflı ve kabiliyetli...

Ahmet- çifti İsrail'in Filistin halkını katletmesi üzerine kendi araçlarını yakarak tepkide bulundu. Konuya dikkat çekmek istediklerini belirten , "Sayın Cumhurbaşkanımız lider vasıflı, yetenekli, başarılı ve kabiliyetli biri fakat o da tek başına ne yapsın! Bütün Türk devletlerinin başkanları toplanmalı." şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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Filistin için aracını yakan Altunbaşak çifti A Haber'e konuştu! Cumhurbaşkanımız lider vasıflı ve kabiliyetli...

İsrail Devleti'nin Filistinli'lere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İsrail Konsolosluğu önüne gelen bir çift, otomobillerini yol ortasında ateşe verdi. Alev alev yanan otomobillerini cep telefonu ile görüntüleyip sosyal medyadan paylaşan Ahmet- çifti "Canı yanan Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz." ifadelerini kullanmışlardı.

Ahmet-Dora Altunbaşak çifti canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BU SADECE CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'IN KONUSU DEĞİL"

Tüm müslüman devletlerin ayaklanması gerektiğini vurgulayan Dora Altunbaşak, "Bu mübarek günlerde bizim Müslüman kardeşlerimiz orada ölüyor. Bizim de canımız çok yanıyor. Bizim bir arabamız vardı ve feda ettik gerekirse canımızı da feda ederiz. Biz şov ya da reklam amaçlı bir şey yapmadık ben ev hanımıyım reklama ihtiyacım yok. Herkes Fransız bu konuda. Biz ses çıkartmak isteriz. Bize yarın deseler gideriz." ifadelerini kullandı.

"Orada yapılanlar bize yapılıyor." Altunbaşak, "Din kardeşimiz onlar. Mesele toprak meselesi değil. Müslüman aleminin ayaklanması gerekiyor. Bu konu sadece Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konusu değil, dünyadaki tüm Müslümanların davası." şeklinde konuştu.

"DÜNYA 3 MAYMUNU OYNUYOR"

ise A Haber mikrofonlarına, "Yapılması gereken tüm Türk İslam devlet başkanlarının şuanda uyanması lazım. Benim çağrım Müslüman devlet başkanlarına. Sesimizi duyurmak için sessiz kalmamalıyız. Dünya 3 maymunu oynuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız lider vasıflı, yetenekli, başarılı ve kabiliyetli biri fakat o da tek başına ne yapsın! Bütün Türk devletlerinin başkanları toplanmalı." açıklamasında bulundu.

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