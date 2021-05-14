Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirdi
İsrail masum sivillere bomba yağdırıp çocuk, kadın ve yaşlı demeden katlederken Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’dan skandal bir hareket geldi. Katliama adeta çanak tutan Kurz, başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirdi.
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz skandal bir harekete imza atarak destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kurz'a sert tepki gösterirdi.
Sebastian Kurz'un paylaşımına Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu teşekkür etti.
İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın paylaşımı:
"Avusturya Başbakanı destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmiş. Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta.
Siz böyle davrandıkça İsrail daha pervasızca saldıracak. Umarım Avusturya ve Avrupa'nın akıl ve vicdan sahibi insanları bu tarz-ı siyasete tepki gösterir."
FİLİSTİN'DE SON DURUM
İsrail'in Filistin'e yönelik kanlı müdahalesi her geçen gün şiddetlenirken, bugün TSİ 00.20 sıralarında karadan da harekât başlatıldığı yönünde bilgi geldi.
İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hedeflerin karadan ve havadan vurulduğunu duyurdu. Fakat ilerleyen saatlerde İsrail ordusunun Gazze'ye girmediği ortaya çıktı.
İsrail savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 2 saatlik bir sükunetin ardından, yeniden bombaladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tehditlerini sürdürdü ve "Son söz henüz söylenmedi, harekât gerektiği sürece devam edecek" dedi.
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