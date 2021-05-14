EN BÜYÜK DELİL, İTİRAFTIR.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı devirmek için Abdullah Gül'le beraber çevrilen dümenler gün yüzüne çıktı.

Perde arkasında oynanan oyunların tam göbeğinde bulunduğunu Ali Babacan itiraf etti. Babacan'ın, Abdullah Gül'ü 2019 seçimlerinde azgın muhalefetin çatı adayı yapmak üzere perde gerisinde çevirdikleri dümenleri açıklayan sözlerine, en sert tepkilerden birisinı AK PARTİ Genel Sekreteri Fatih Şahin gösterdi.

Şahin, DEVA Partisi Genel Başkanı olan Babacan'ın 1 Kasım 2015 ile 24 Haziran 2018 arasında 26. Dönem AK Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili olduğunu hatırlattı. Babacan'ın bu dönemde bir taraftan 316 AK Parti milletvekili ile sayın cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı aday gösterirken, diğer yandan da Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi çalışmalarının tam ortasında yer almış. Babacan'ın yüzü kızarmadan ifade ettiği bu durumu ilkeli bir siyaset anlayışıyla bağdaştırmak mümkün değil. Hadi gelin durumun adını tam koyalım: Bunun adı riyakârlıktır, sahtekârlıktır, ihanettir, iki yüzlülüktür'..

Hatırlarsınız Abdullah Gül 28 Nisan 2018'deki açıklamasında "Geniş mutabakat sağlanamadı, adaylığım söz konusu değil" demişti.

Babacan adaylık teklifini hangi liderlerin götürdüğünü ise açıklamadı.

Bunların amaçları Büyük Türkiye değil. 'Dostları' ile sesi çıkmayan içine kapanmış, Akdeniz'de Ege'de, Oartadoğu'da sesi çıkmayan bir türkiye hayalleri var. Yazıklar olsun size. Düşünebiliyor musunuz. CHP'ye karşı mücadele verdiğini iddia eden Ali Babacan ile Abdullah Gül, CHP için çalışıyorlar. Gerçekten çok yazık. Bu arad Abdullah Gül, 'yoğun işleri' arasında Filistin'deki katlimları kınamaya vakit buldu. Neden günlerdir beklediğini de yoğun işlerine veriyoruz. Babacan diyor ki, "Teklif edenleri topladığınızda, eğer ortak adaylık olsaydı, rahatlıkla seçimi Abdullah Gül kazanacak bir tablo vardı ortada. 5 yıl kaybettik." Yazıklar olsun. Siz olmadan bu ülke bu millet 20 yıl kazandı.

CHP içindeki çok sayıdaki milletvekilinin karşı çıkması ve Akşener'in kendi adaylığında ısrar etmesi nedeniyle, Gül'ün muhalefetin ortak adayı olması projesi rafa kalkmıştı.

AK PARTİLİ üst düzey bir yetkili "Bizim gündemimizde artık Babacan yok. 'Sarhoşu ittirme kendi devrilsin' diye bir söz var, kendisi devriliyor zaten" görüşünü dile getirdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise MYK toplantısı sonrasında gazetecilerin Babacan'ın açıklamaları ve Gül'ün yeniden adaylığının gündeme gelip gelmeyeceği konusunda ise "DEVA Partisi'nin Genel başkanının görüşleri hakkında bir şey söylememiz doğru olmaz" dedi. Çünkü o da kendilerine seslenen gizli ellerin düşüncelerini bilmiyor henüz.

KEMAL BEY'İN KÂBUSU

ÇATI ADAY planları yapan Kemal Kılıçdaroğlu kâbuslar görürken, Ali Babacan itirafı dikkati çekti. 'Ben hesap uzmanıyım.

Hesapları çok iyi bilirim' diye mangalda kül bırakmayan Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığı ÇATI ADAY hesabı karıştığını biliyoruz.

Meral Akşener ise çatı aday olma yolunda taktıklarını hızlandırdı. 0.75'lik oy oranları olan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, cumhurbaşkanı adayı olmak istediklerini açıkladı. Saadet Partisi aslında Millet İttifakı'ndan çıktı.

Peki Kılıçdaroğlu aday olabilir mi? Bu kararı o veremez. CHP'nin adayını ne Kemal Kılıçdaroğlu ne de CHP'liler karar verebilir.

SONUÇ: Türkiye AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile büyük bir sıçrayış yaptı. Türkiye büyüyor, güçleniyor. Her yerde varız. Figüran değil, başroldeyiz. O nedenle hedefleri Türkiye ve Erdoğan. Ancak aziz milletimiz her detayı görüyor. Büyük Türkiye yürüyüşüne de koşulsuz tam destek veriyor.