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Türkiye'nin normalleşme planı! 17 Mayıs sonrası normalleşme nasıl olacak? Restoran ve kafeler açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak?

vakalarının artmasının ardından 27 Nisan'da 17 günlük tam kapanmaya geçti. kararının ardından vaka sayılarında düşüş yaşanırken, Başkan mesajında bayram sonrası kontrollü normalleşme dönemine geçileceğini açıkladı. Peki, 17 Mayıs sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte Türkiye'nin normalleşme planı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.05.2021
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Türkiye'nin normalleşme planı! 17 Mayıs sonrası normalleşme nasıl olacak? Restoran ve kafeler açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak?

tam kapanmaya gitti, vaka sayıları azaldı. Peki ülke nasıl normalleşecek? Kulislere göre 3 aşamalı bir plan bulunuyor. İşte 3 aşamanın tarihi ve tüm detaylar...

Başkan ve İçişleri Bakanı , bayram sonrası normalleşmeye geçileceğini duyurdu. Hürriyet'te yer alan habere göre; İlk etapta ve gibi büyükşehirlerden gidenlerin nasıl döneceği masada. Yeni formül üzerinde çalışılıyor. Gidenlerin bölüm mü bölüm mü kentlere döneceği tartışılıyor.

İLK ETAPTA KAFELER SAAT 20.00'YE KADAR AÇIK OLACAK

Pazartesi sonrası uygulanacak planlamada ilk etapta kafeler, restoranlar ve lokantalar açılıyor ama saat 20.00'ye kadar...

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DÜZENLEMESİ

Sokağa çıkma kısıtlaması artık 19.00'da değil eskisi gibi 21.00'den sonra olacak. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günü sürmesi bekleniyor.

UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDECEK

Eğitim içinse kötü haber var. Kulislere göre bu sene okullar açılmayacak, yani uzaktan eğitim devam edecek. Her şey yolunda giderse okulların en erken Eylül, Ekim döneminde eğitime başlaması bekleniyor.

NORMALLEŞMENİN İKİNCİ AŞAMASI

Planlamanın ikinci aşamasındaki belirlenen tarih ise . İkinci aşama adımlarının bu tarihte başlaması bekleniyor.

Bu dönemde kafe, restoran, lokanta gibi iş yerleri 22.00'de kapanmaya başlanacak ancak kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranla kullanıma açık olacak.

İKİNCİ AŞAMADA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLMAYACAK

Daha küçük işletmeler, kahvehane ve çay ocağı gibi yerler için valilik üzerinden izin çıkarılacak. Örnek olarak kapınızın önüne masa atarak çalışın denilebilecek. Bu dönem pazar günü de sokağa çıkma kısıtlaması da olmayacak.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA TEMMUZ AYINDA

Üçüncü aşama için işaret edilen tarih ayı, hayat neredeyse normale dönecek. Düğünler belirli kısıtlamalarla yapılabilecek.

Kafe ve restoran gibi yerler ise 23.45'e kadar açık olacak ama yine de kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranda kullanılabilecek.

Nargileciler ve gece kulüplerinin ise açılması beklenmiyor.

Başkan Erdoğan, "Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diyerek "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" ifadelerini kullandı.

' sonrası normalleşme nasıl olacak?' sorusunu yanıtlayan Bakan Soylu, "17 Mayıs 05.00'e kadar bu tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin, 17 Mayıs 05.00'ten sonra Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var, ardından kabinemiz var. Daha sonra ne olacağını vatandaşımızla paylaşırız. 17 Mayıs sabahını hep birlikte bir görelim inşallah" dedi.

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