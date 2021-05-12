Türkiye'nin normalleşme planı! 17 Mayıs sonrası normalleşme nasıl olacak? Restoran ve kafeler açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak?

'Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak?' sorusunu yanıtlayan Bakan Soylu, "17 Mayıs 05.00'e kadar bu tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin, 17 Mayıs 05.00'ten sonra Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var, ardından kabinemiz var. Daha sonra ne olacağını vatandaşımızla paylaşırız. 17 Mayıs sabahını hep birlikte bir görelim inşallah" dedi.