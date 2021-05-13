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Gözler Kabine Toplantısı'nda! Kontrollü normalleşme nasıl olacak?
Koronavirüs vakalarının artmasının ardından 26 Nisan'daki Kabine Toplantısı'nda Türkiye 17 günlük tam kapanma sürecine girdi. Başkan Erdoğan, bayram mesajında 17 Mayıs'ta tam kapanmanın sona ereceğini duyurmuş, kontrollü normalleşme sürecine geçileceğini belirtmişti. Peki normalleşme planı nasıl olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.05.2021 10:58
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Gözler Kabine Toplantısı'nda! Kontrollü normalleşme nasıl olacak?
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Gözler Kabine Toplantısı'nda! Kontrollü normalleşme nasıl olacak?
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Gözler Kabine Toplantısı'nda! Kontrollü normalleşme nasıl olacak?
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Gözler Kabine Toplantısı'nda! Kontrollü normalleşme nasıl olacak?
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Gözler Kabine Toplantısı'nda! Kontrollü normalleşme nasıl olacak?