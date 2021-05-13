13 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gözler Kabine Toplantısı'nda! Kontrollü normalleşme nasıl olacak?

Gözler Kabine Toplantısı'nda! Kontrollü normalleşme nasıl olacak?

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından 26 Nisan'daki Kabine Toplantısı'nda Türkiye 17 günlük tam kapanma sürecine girdi. Başkan Erdoğan, bayram mesajında 17 Mayıs'ta tam kapanmanın sona ereceğini duyurmuş, kontrollü normalleşme sürecine geçileceğini belirtmişti. Peki normalleşme planı nasıl olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.05.2021 10:58
  • 1
  • 18
Gözler Kabine Toplantısı'nda! Kontrollü normalleşme nasıl olacak?
Gözler Kabine Toplantısı'nda! Kontrollü normalleşme nasıl olacak?

Ülkemizde koronavirüs vakalarının tırmanışa geçmesinin ardından 17 günlük tam kapanma sürecine geçildi. Alınan tedbirler meyvesini verdi, günlük vakalar 13 binlere geriledi. Peki Türkiye nasıl normalleşecek? Kulislere göre 3 aşamalı bir plan bulunuyor. İşte 3 aşamanın tarihi ve tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Gözler Kabine Toplantısı'nda! Kontrollü normalleşme nasıl olacak?
Gözler Kabine Toplantısı'nda! Kontrollü normalleşme nasıl olacak?

Başkan Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram sonrası normalleşmeye geçileceğini duyurdu. İlk etapta İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerden gidenlerin nasıl döneceği masada. Yeni formül üzerinde çalışılıyor. Gidenlerin bölüm mü bölüm mü kentlere döneceği tartışılıyor.

  • 3
  • 18
Gözler Kabine Toplantısı'nda! Kontrollü normalleşme nasıl olacak?
Gözler Kabine Toplantısı'nda! Kontrollü normalleşme nasıl olacak?

İLK ETAPTA KAFELER SAAT 20.00'YE KADAR AÇIK OLACAK
Pazartesi sonrası uygulanacak planlamada ilk etapta kafeler, restoranlar ve lokantalar açılıyor ama saat 20.00'ye kadar...

  • 4
  • 18
Gözler Kabine Toplantısı'nda! Kontrollü normalleşme nasıl olacak?
Gözler Kabine Toplantısı'nda! Kontrollü normalleşme nasıl olacak?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DÜZENLEMESİ
Sokağa çıkma kısıtlaması artık 19.00'da değil eskisi gibi 21.00'den sonra olacak. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günü sürmesi bekleniyor.

  • 5
  • 18
Gözler Kabine Toplantısı'nda! Kontrollü normalleşme nasıl olacak?
Gözler Kabine Toplantısı'nda! Kontrollü normalleşme nasıl olacak?

UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDECEK
Eğitim içinse kötü haber var. Kulislere göre bu sene okullar açılmayacak, yani uzaktan eğitim devam edecek. Her şey yolunda giderse okulların en erken Eylül, Ekim döneminde eğitime başlaması bekleniyor.