İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma sonrası normalleşme açıklaması

Yaklaşık e-başvurudan biz çalışma izni belgesi verdik. 10 milyon 544 bin 980 kişiye e devlet üzerinden çalışma izni belgesi verildi. İlk 1 gün bir aksama söz konusu oldu ama sisteme yüklenmeden dolayı olan bir aksamaydı. Yaklaşık 10 buçuk milyon kişi çalışma izni belgesine sahip oldu. Burada da bana göre iyi bir sistem kurduk.

Kontrol noktaları oluşturduk. Biraz önce bağlandığımız 10 il emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımız da ifade ettiler. Kontrol noktalarında asayiş güçlerimiz ciddi bir denetim ortaya koydular, seyahat belgelerini kontrol ettik. 945 bin 834 seyahat belgesine izin verdik.

Önümüzdeki günlerde bu sistemin aynı şekilde devam edebilmesi için gayretimiz sürecek. şehirlerarası trafikteki yolcu durum nedir? Tam kapanmanın olduğu günde 5 bin 471 sefer yapıldı yolcu sayısı da 159 550 idi. Tam kapanmada ise sefer sayısı 1390 oldu.