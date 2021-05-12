İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma sonrası normalleşme açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Bakan Soylu düşen vaka sayıları ile ilgili de, “Amacımıza yaklaştığımızı rakamlardan görüyoruz. 10 milyondan fazla kişiye çalışma muafiyet belgesi verildi.” dedi. İçişleri Bakanı Soylu, "17 Mayıs 05.00'e kadar tedbirlerimiz geçerli. 17 Mayıs günü ne olacağını, nasıl, ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız." diye konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu düşen vaka sayıları ile ilgili de, "Amacımıza yaklaştığımızı rakamlardan görüyoruz. 10 milyondan fazla kişiye çalışma muafiyet belgesi verildi." dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, "17 Mayıs 05.00'e kadar tedbirlerimiz geçerli. 17 Mayıs günü ne olacağını, nasıl, ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız." diye konuştu.
Bakan Soylu, "2 milyondan fazla seyahat başvuruş belgesi oldu. Bin 167 şehirlerarası denetim noktası kurulacak. Fedakarlığı milletimiz ve esnafımız yaptı. Vaka sayılarını düşürmek kadar yerinde tutmak da önemli." dedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamarından öne çıkanlar:
"AKTİF VAKA SAYISI 200 BİN SEVİYESİNE DÜŞTÜ"
Genelgelerimizdeki hassasiyetlere uyuldu. 13 bin 500 seviyelerine kadar vaka sayılarına düştü. Ortalama aktif vaka sayısı 575 binlerden 200 bin seviyesine düştü. Bunun anlamı nedir? Aktif vaka sayısının azalması günlük vaka sayısı kadar önemlidir. Biz aynı zamanda koronavirüs salgını başladığı andan itibaren 18 ilden toplu taşıma rakamları alıyoruz. Toplam 10 milyon civarındaydı, normal zaman dilimlerinde bu 3-4 milyona kadar düşüyordu şu anda 500-600 bin seviyelerinde oynuyor. Aslında muradımıza yaklaştığımızı hem aktif vakalarımızdan görüyoruz, ve elde ettiğimiz sonuçlardan görüyoruz.
Yaklaşık e-başvurudan biz çalışma izni belgesi verdik. 10 milyon 544 bin 980 kişiye e devlet üzerinden çalışma izni belgesi verildi. İlk 1 gün bir aksama söz konusu oldu ama sisteme yüklenmeden dolayı olan bir aksamaydı. Yaklaşık 10 buçuk milyon kişi çalışma izni belgesine sahip oldu. Burada da bana göre iyi bir sistem kurduk.
Kontrol noktaları oluşturduk. Biraz önce bağlandığımız 10 il emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımız da ifade ettiler. Kontrol noktalarında asayiş güçlerimiz ciddi bir denetim ortaya koydular, seyahat belgelerini kontrol ettik. 945 bin 834 seyahat belgesine izin verdik.
Önümüzdeki günlerde bu sistemin aynı şekilde devam edebilmesi için gayretimiz sürecek. şehirlerarası trafikteki yolcu durum nedir? Tam kapanmanın olduğu günde 5 bin 471 sefer yapıldı yolcu sayısı da 159 550 idi. Tam kapanmada ise sefer sayısı 1390 oldu.
BAYRAMDA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
Yine bunun yanısıra önümüzdeki günlerdeki tedbirler bizim için önemlidir. Özellikle bir şehirlerarası denetim noktalarımızı vermek isterim. 1167 kontrol noktası, şehiriçi kontrol noktası 6 bin 184, 79 bin 279 personelinimiz görev yapacak. 13 bin 938 ekip 78 bin 230 kolluk personeli de salgın denetimlerini gerçekleştirecek. Toplamda tüm bayram süresi ve pazarın sonuna kadar 174 bin 178 personel şehirler arası denetimlerde, şehir içi denetimlerde, şehir içi yaya motorize denetimlerde görev alacak.
Vaka sayılarını düşürmek kadar tutmak da önemlidir. Onun için bayramda özellikle vatandaşlarımızdan istirhamımız şudur; bayramınızı çekirdek ailelerinizle değerlendirin.
KONTROLLÜ NORMALLEŞME AÇIKLAMASI
Vaka sayılarını düşürmek kadar tutmak da önemlidir. Onun için bayramda özellikle vatandaşlarımızdan istirhamımız şudur; bayramınızı çekirdek ailelerinizle değerlendirin. Sizden bir fedakarlık daha istedik, ona da ayak uydurdunuz. Bayramda meseleyi kurallara uyabilecek şekilde değerlendirirsek bayramın sonunda kontrollü normalleşme dönemine geçebilme kabiliyetimiz olacaktır. Bunu milletimiz çok hak etti.
Kısıtlamanın bitiş tarihinden itibaren havadan denetimlere ağırlık verileceğini, yine özellikle tarım konusunda tarım araçları konusunda onların da denetleneceğini, yine korona döneminde motosiklet ve yaya trafiğine ciddi şekilde ağırlık verileceğine ve birçok tedbirler 16-23 Mayıs arasında yoğunluklu bir şekilde uygulanacaktır.
Elbette ki bu bayramı daha büyük bir coşku içinde kutlamak isterdik. Milletimiz huzur içinde, güven içinde olsun. Bizim onlardan tek bir talebimiz var; kalabalık oluşturmayalım; maskeye, mesafeye ve temizliğe dikkat edelim. Çekirdek ailelerimizle bayramlaşalım, bir daha bu tedbirleri en yüksek seviyeye getirmek durumunda kalmayalım. İyi bir noktaya geldik, bunu sürdürülebilir hale getirelim. Tedbirlere aynı şekilde riayet etme konusunda hep birlikte karar verelim. Tekrar çok teşekkür ediyoruz.
TAM KAPANMADAN SONRAKİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?
17 Mayıs 05.00'e kadar bu tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin, 17 Mayıs 05.00'ten sonra Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var, ardından kabinemiz var. Daha sonra ne olacağını vatandaşımızla paylaşırız. 17 Mayıs sabahını hep birlikte bir görelim inşallah."
TEDBİR ALINACAK
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kıran kırana yarıştığı şampiyonluk yarışı bu hafta sonu cumartesi günü belli olacak. Bakan Soylu bu konuya da dikkat çekti.
İçişleri Bakanı Soylu, "Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.
TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor ve Giresunspor taraftarları kısıtlamaya rağmen sokaklara çıkmıştı.
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