Son dakika | Hamas'ın roketleri İsrail'in hava savunma sistemini çaresiz bıraktı

İSRAİL'İN SALDIRILARI CEVAPSIZ KALMIYOR

Filistinli siyasi analist ve yazar İbraihm el-Medhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı tepkinin kaçınılmaz olduğuna işaret ederek "Şüphesiz işgal devletine (İsrail'e) bir tepki olacaktı. Tel Aviv saldırısı bir ilk değil. 2012 ve 2014 yıllarında da hedef alınmıştı ancak saldılar bu derece yoğun değildi." dedi.

Medhun, şunları kaydetti:

"İsrail'e bir kerede bu denli büyük bir saldırı ilk kez yapıldı, bu önemli bir gelişme. İsrail'in vahşi saldırı politikası varsa Filistin direnişinin de caydırma politikası var. İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu başlatmayı düşünmesi direniş kuvvetleri için fırsat olur. O zaman hava saldırıları eriyecek ve bu da Filistinliler için ilk zafer olacak. İsrail, 2012 yılında bunu denemiş ve geri çekilmişti."