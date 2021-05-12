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Son dakika: MİT'ten Irak'a operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MİT'in ’ın kuzeyindeki 'da gerçekleştirdiği operasyonla eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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Son dakika: MİT'ten Irak'a operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensubu 2 teröristi etkisiz hale getirdi.



MİT, örgütün Pençe-Şimşek operasyonuna katılan güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olduğu istihbaratını aldı. Sahadaki ajanlardan Metina'ya geçmek için plan yapan 2 teröristin yerini öğrenen MİT, Gara'da gerçekleştirdiği operasyonla 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

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