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Son dakika: Başkan Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü. Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasında her alanda güçlenen iş birliğinin davasının savunulmasında da artarak süreceğine inandığını ifade etti.

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Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Kudüs başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki saldırıları karşısında uluslararası toplumun güçlü ve caydırıcı bir tepki vermesi için tüm platformlarda girişimlerine devam ettiklerini belirterek, Türkiye ile Cezayir arasında her alanda güçlenen iş birliğinin Filistin davasının savunulmasında da artarak süreceğine inandığını ifade etti.

Erdoğan ve Tebbun, görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

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