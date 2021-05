İBB'nin kayıp atlarıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı! Atlar Kuzey Irak'a mı satıldı?

İBB ATLARI KİME VERDİ?

İBB, faytonculardan 4'er bin liraya satın aldığı 1119 at ve taylarla birlikte toplam 1199 atı kayıt altına aldı. Ruam hastalığıyla başlayan süreçte 219 at öldü. 115 at ise İBB'ye ayrıldı. Kalan 5 atın ise sahiplendirme vasfı bulunmayan engelli at ve tay olduğu belirtildi.