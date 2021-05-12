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İBB'nin kayıp atlarıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı! Atlar Kuzey Irak'a mı satıldı?

'nin Adalar'daki faytonları kaldırması sonrası satın aldığı atlara be olduğu hala bilinmiyor. Atlarla ilgili yürütülen soruşturma büyürken Kuzey Irak'a satıldığı ortaya çıktı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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İBB'nin kayıp atlarıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı! Atlar Kuzey Irak'a mı satıldı?

'nin Adalar'daki faytonları kaldırması sonrası sahiplendiği atlara ne olduğu yılan hikayesine döndü. yönetimindeki CHP'li İBB'nin sorumluluğunda olan 978 atın nerede olduğu merak konusu olurken, atlarla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İBB yönetimi atların bazılarının öldüğünü, bazılarının ise sahiplendirildiğini söylerken; atların bir kısmının Kuzey Irak'a satıldığı belirtildi.

SORUŞTURMA YAYILDI

Atlarla ilgili soruşturmada İlçe Tarım Müdürlüğü kayıtlarına göre atlardan biri yolda, 12'si ise çiftlikte öldü. Kalan 88 at ise ortadan kayboldu. Dörtyol Kaymakamlığı'nın savcılıkla koordineli yürüttüğü soruşturma kapsamında, atları teslim alan tutuklandı ancak 6 gün sonra tahliye edildi. Çiftlik sahiplerinin, vatandaşların ve belediye görevlilerinin tek tek ifadeleri alındı.

Hürriyet'in haberine göre ortaya atılan iddialardan biri de, 'da mikroçipleri çıkartılan atların Yasin isimli bir aracı tarafından önce 'a, oradan da Kuzey Irak'a satıldıklarıydı. Bu nedenle soruşturma Adana, Şırnak ve sınır illerinde de yürütüldü. İstihbarat kaynaklarından bilgi toplandı.

İBB ATLARI KİME VERDİ?

İBB, faytonculardan 4'er bin liraya satın aldığı 1119 at ve taylarla birlikte toplam 1199 atı kayıt altına aldı. Ruam hastalığıyla başlayan süreçte 219 at öldü. 115 at ise İBB'ye ayrıldı. Kalan 5 atın ise sahiplendirme vasfı bulunmayan engelli at ve tay olduğu belirtildi.

İBB'nin açıklamasına göre 'a 20, 'ya 22, 'a 140, 'a 100, 'a 20, 'a 18, 'a 100, 'a 98, 'ya 122, 'ye 60, Kütahya'ya 21, Mersin'e 20, Nevşehir'e 20, Niğde'ye 24, Sivas'a 20, Tokat'a 35, Yozgat'a 20 olmak üzere 860 at gönderildi.

Kayıp atlarla ilgili yetki tartışması sürerken İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açıklamasında "Sahiplendirilmiş atların denetim ve kontrolü iddia edildiği gibi İl/İlçe Tarım Orman Müdürlükleri yetkisinde değildir. İBB uhdesine geçmiş atlardır. Uygulanan çipler, atların 'tanımlama numarasından' ibaret olup bu çiplerin 'uzaktan veya uydudan izlenmesi' gibi bir durum söz konusu değildir" denildi.

Kayıp atlar PKK'da mı? KAYIP ATLAR PKK'DA MI?

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