İBB'nin kayıp atlarıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı! Atlar Kuzey Irak'a mı satıldı?

Hürriyet'in haberine göre ortaya atılan iddialardan biri de, Adana'da mikroçipleri çıkartılan atların Yasin isimli bir aracı tarafından önce Şırnak'a, oradan da Kuzey Irak'a satıldıklarıydı. Bu nedenle soruşturma Adana, Şırnak ve sınır illerinde de yürütüldü. İstihbarat kaynaklarından bilgi toplandı.