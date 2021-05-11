Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Bakanlıkça paylaşılan tabloda, salgına dair tüm detaylar yer alıyor. Vatandaşlar ise yeniden normal hayata dönülecek tarih için günlük olarak tabloyu takip ediyor. Özellikle vaka sayısı bu durumda kritik öneme sahip. 10 Mayıs tablosu da açıklandı. Buna göre, 13.604 yeni vaka tespit edildi ve 282 kişi hayatını kaybetti.