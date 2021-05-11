Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak." dedi.
İşte Bakan Koca'nın paylaştığı mesaj:
Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak.
KORONAVİÜRÜS TABLOSUNDA SON DURUM
Sağlık Bakanlığı, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan pandeminin merak edilen verilerini düzenli olarak yayımlıyor. Salgının durumu hakkında fikir sunan günlük corona tablosunda; vaka ve vefat sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayılarının yanı sıra test oranları ile toplam veriler bulunuyor. Bakan Fahrettin Koca ise pandemide önlemlere uyulması konusunda uyarılarını yineliyor. İşte, korona tablosunda son durum...
Şubat ve mart ayında vaka sayılarında Türkiye'de ilk sırada yer alan Ordu, alınan tedbirlerle 14'üncü sıraya kadar geriledi. Sağlık Bakanlığı'nın haftalık koronavirüs haritasına göre kentte vaka oranı 316,52'den 260,94'e düştü.
10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI
Bakanlıkça paylaşılan tabloda, salgına dair tüm detaylar yer alıyor. Vatandaşlar ise yeniden normal hayata dönülecek tarih için günlük olarak tabloyu takip ediyor. Özellikle vaka sayısı bu durumda kritik öneme sahip. 10 Mayıs tablosu da açıklandı. Buna göre, 13.604 yeni vaka tespit edildi ve 282 kişi hayatını kaybetti.
İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI
İllere göre haftalık vaka sayısını açıklayan Bakan Koca, 'İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek' ifadelerine yer verdi.
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