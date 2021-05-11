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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz , , , ve . Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak." dedi.

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Giriş Tarihi: 11.05.2021 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı grafiğe göre vaka sayısı en çok düşen iller , , , , , , , , ve oldu.

İşte Bakan Koca'nın paylaştığı mesaj:
Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak.

KORONAVİÜRÜS TABLOSUNDA SON DURUM
, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan pandeminin merak edilen verilerini düzenli olarak yayımlıyor. Salgının durumu hakkında fikir sunan günlük corona tablosunda; vaka ve vefat sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayılarının yanı sıra test oranları ile toplam veriler bulunuyor. Bakan Fahrettin Koca ise pandemide önlemlere uyulması konusunda uyarılarını yineliyor. İşte, korona tablosunda son durum...

Şubat ve mart ayında vaka sayılarında 'de ilk sırada yer alan , alınan tedbirlerle 14'üncü sıraya kadar geriledi. Sağlık Bakanlığı'nın haftalık koronavirüs haritasına göre kentte vaka oranı 316,52'den 260,94'e düştü.

10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI
Bakanlıkça paylaşılan tabloda, salgına dair tüm detaylar yer alıyor. Vatandaşlar ise yeniden normal hayata dönülecek tarih için günlük olarak tabloyu takip ediyor. Özellikle vaka sayısı bu durumda kritik öneme sahip. da açıklandı. Buna göre, 13.604 yeni vaka tespit edildi ve 282 kişi hayatını kaybetti.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI
İllere göre haftalık vaka sayısını açıklayan Bakan Koca, 'İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek' ifadelerine yer verdi.




Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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Bakan Koca açıkladı! İşte vaka sayısı en çok azalan iller BAKAN KOCA AÇIKLADI! İŞTE VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

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