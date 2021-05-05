Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurdu: Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars.

Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars.





