05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurdu: Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars.

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Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurdu: Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars.

Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars.



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