Son dakika: PKK'nın yeni saldırı aracı: İHA'lar! PKK'ya drone ve maket uçakları kim veriyor?

MAKET UÇAKLARI PKK'YA KİM VERDİ?

A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak A Haber canlı yayınında çarpıcı detayları paylaştı. Ulak, "Terör örgütü aslında maket uçakları ilk kez kullanmıyor. Drone'lar ilk kez 2016 yılında DEAŞ tarafından TSK'nın başlatmış olduğu Fırat Kalkanı harekatı sırasında DEAŞ tarafından kullanılmıştı. Ve o maket uçaklar, PKK/YPG tarafından ele geçirildi ve TSK'ya karşı kullanılıyor. Bir yandan da ABD'nin vermiş olduğu maket drone'lar onlar. Bu maket uçakların eğitiminin verildiği yer ise Başkan Erdoğan'ın da vurguladığı ve terör örgütünün kuluçka yuvası olarak adlandırdığı Irak'ın kuzeyinde yer alan Mahmur kampı. " dedi.

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