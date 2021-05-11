Son dakika: PKK'nın yeni saldırı aracı: İHA'lar! PKK'ya drone ve maket uçakları kim veriyor?
Son dakika haberine göre Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları sırasında teröristlerin Mehmetçik'e saldırı amaçlı kullandığı bir maket uçak imha edildi. Peki bu saldırılarda hangi hava araçları kullanılıyor? Metina'da PKK'nın bomba yüklü 'drone'u nasıl düşürüldü? Teröristler bomba yüklü İHA'ları nasıl kullanıyor? PKK'nın paramotorlu saldırı planları nasıl bozuldu? PKK'ya drone ve maket uçakları kim veriyor? Ayrıntıları A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak A Haber canlı yayınında aktardı.
Yurt içinde ve yurt dışında darbe üstüne darbe alan eli kanlı terör örgütü PKK, yeni terör stratejileri geliştirme arayışında. Bu kapsamda terör örgütü son dönemde intihar 'drone'ları kullanmaya başladı ve çok çeşitli hava araçlarıyla güvenlik güçlerimize saldırı planlıyor.
Son olarak Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları sırasında teröristlerin Mehmetçik'e saldırı amaçlı kullandığı bir maket uçak imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının başarıyla devam ettiği belirtildi.
Komandoların her bir terör inine girerek teröristlere ait hedefleri tek tek imha ettiği vurgulanan açıklamada, saklandıkları sığınak, barınak ve mağaralardan çıkma cesareti gösteremeyen terör örgütü mensuplarının ise zaman zaman yaptıkları gibi yine maket uçaklarla saldırmaya çalıştığı bildirildi.
Açıklamada, Pençe Şimşek operasyonunun düzenlendiği Metina bölgesinde arama tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçik'in, kendilerine doğru gelen bir maket uçağı fark ederek makineli tüfeklerle ateş altına aldığı ve uçağın hedefine ulaşamadan düşürüldüğü kaydedildi.
MAKET UÇAKLARI PKK'YA KİM VERDİ?
A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak A Haber canlı yayınında çarpıcı detayları paylaştı. Ulak, "Terör örgütü aslında maket uçakları ilk kez kullanmıyor. Drone'lar ilk kez 2016 yılında DEAŞ tarafından TSK'nın başlatmış olduğu Fırat Kalkanı harekatı sırasında DEAŞ tarafından kullanılmıştı. Ve o maket uçaklar, PKK/YPG tarafından ele geçirildi ve TSK'ya karşı kullanılıyor. Bir yandan da ABD'nin vermiş olduğu maket drone'lar onlar. Bu maket uçakların eğitiminin verildiği yer ise Başkan Erdoğan'ın da vurguladığı ve terör örgütünün kuluçka yuvası olarak adlandırdığı Irak'ın kuzeyinde yer alan Mahmur kampı. " dedi.
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