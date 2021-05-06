Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca grafiği yeniden paylaştı! İşte vaka sayısının düştüğü iller!

Tüm illerdeki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları ise şöyle; İstanbul (532,02), Kırklareli (498,7), Tekirdağ (489,89), Çanakkale (439,11), Kocaeli (437,65), Kastamonu (437,59), Erzincan (428,7), Düzce (400,07), Erzurum (395,24), Giresun (388,44), Bolu (365,31)