Son dakika: Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı | İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum

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Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.

KAPANMA UZAYACAK MI?

Kovid-19'da yaşanan üçüncü piki önce kısmı, ardından tam kapanma ile frenleyen Türkiye, yeni normale ilişkin planlamalarını önceki uygulamaların tecrübesi ışığında yapıyor. Ülke genelinde 29 Nisan saat 19.00'da başlatılan tam kapanma 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek. Sonrasına ilişkin süreç için ise gözler Cumhurbaşkanlığı kabinesine çevrildi. Erdoğan, "İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak" demişti.