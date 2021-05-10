Son dakika: Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı | İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs arasında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını açıkladı. İ İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu. İşte son verilere vaka sayısının en çok arttığı ve azaldığı iller...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 100 bindeki vaka sayılarını paylaştı. İstanbul, ilk sırada yer aldı.
İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek.
5 İLDEN DE GÜZEL HABER
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.
KAPANMA UZAYACAK MI?
Kovid-19'da yaşanan üçüncü piki önce kısmı, ardından tam kapanma ile frenleyen Türkiye, yeni normale ilişkin planlamalarını önceki uygulamaların tecrübesi ışığında yapıyor. Ülke genelinde 29 Nisan saat 19.00'da başlatılan tam kapanma 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek. Sonrasına ilişkin süreç için ise gözler Cumhurbaşkanlığı kabinesine çevrildi. Erdoğan, "İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak" demişti.
Günlük vaka sayılarının Ramazan Bayramı sonrasında 10 binlerin altına, daha sonra da 5 binlere ineceği hesaplanıyor. İstenen sonucun alınamaması halinde 19 Mayıs'ı içine alacak şekilde kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı da merak ediliyor. Bu konunun da kabinede gündeme gelmesi bekleniyor.
HER İLE AYRI NORMAL
Geçen yıl 1 Temmuz'da uygulamaya sokulan normalleşmeden farklı olarak 17 Mayıs sonrası farklı bir metot değerlendiriliyor. Tüm illerdeki Hıfzıssıhha Kurulları şehir bazlı olarak tam kapanmanın sonuçlarını masaya yatıracak. İnceleme sonucunda vaka sayıları, hasta, ağır hasta ve ölüm oranlarına göre illerin yavaş yavaş normalleşme adımlarını atacağı belirtiliyor.
AÇILMA YAVAŞ AŞILAMA HIZLI
Sağlık Bakanlığı tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber dokümanlara uyulmasına dikkat çekecek. Tüm iş yerleri, kurumlar, AVM'ler eskinin aksine bir anda açılmayacak.
Kapanma sürecinde izlenen kademeli yöntem açılmada da izlenecek. Açılmada haziranda 30 milyon doz BioNTech aşısının gelinceye kadar kontrol elden bırakılmayacak. Aşıların gelmesi ile aşılama hız kazanacak. Böylece normalleşme ile aşılama paralel ilerleyecek.
YOĞUNLUĞA GÖRE AÇILIM
Kademeli esnemede ilk olarak okulların seyrekleştirilmiş açılması, insan sirkülasyonunun daha az olduğu yerlerin normalleşmesi, küçük esnaf ve işletmelerin belli kurallar dahilinde faaliyetine başlaması planlanıyor.
Havaların ısınması ile bahçeleri bulunan kafe ve restorantların, avukatlık, ütücü, berber, kuaför gibi yoğun müşterisi olmayan ve tekli müşterisi olan yerlerin ilk normalleşen yerler olacağı ifade ediliyor. Yaş kısıtlaması bulunan kişilere yönelik sokak yasakları da hafta sonlarından başlayarak kademeli hafifletilecek.
ÖNCE SONUCA BAKILACAK
Giyim, çanta, süs eşyası ve züccaciye gibi ürünler satılan yerlere metrekareye düşecek insan sayısı dikkate alınarak izin verilecek. Nikah salonlarının azami yüzde 25 kapasitesinin aşılmaması şartlarına uyarak kademeli açılması da beklentiler arasında.
Cami ve mescitlerde benzer kurallar çerçevesinde cemaatle namaz kılınmaya başlanacak ve vaaz irşat hizmetlerine başlanacak. Kalabalığın yoğun olduğu AVM ve benzeri yerlerin ise en az 10 günlük kademeli esnemenin sonuçları görüldükten sonra yüzde 50 kapasite ile açılacağı belirtiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı (Bakanlar Kurulu) ne zaman yapılacak? Yeni normalleşme takvimi...
- 17 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Pazartesi kafe ve lokantalar açılacak mı? Normalleşme takvimi belli oldu mu?
- Diyanet son dakika: Bayram namazı kılınacak mı? 2021 bayram namazı saatleri kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Son dakika: Binance durduruldu mu? Binance yasaklandı mı, kapandı mı? Binance para çekme sorunu düzeldi mi?
- ZİRVE KIZIŞTI! Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman? FB Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta başlayacak?
- Bayram tatili hangi gün başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Kamu kurumları, memurlar...
- MEB son dakika: Okullarda bayram tatili kaç gün olacak? Online eğitim bayram tatilinde yapılacak mı? Tüm sınıflar...
- e-Bordro giriş: 2021 Mayıs ayı memur maaşı bordroları yayınlandı mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti
- 10 Mayıs memur maaşı yattı mı? 2021 Mayıs ayı memur maaşları ne zaman yatacak? Beklenen açıklama geldi
- Evde bakım aylığı alanlara müjde! 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Hangi illere yattı?
- Bugün okullar tatil mi? 10 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi? EBA canlı ders uzaktan eğitim var mı? 10-11-12 Mayıs...
- Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor en son ne zaman Süper Lig'de oynadı? Adana Demirspor Süper Lig...