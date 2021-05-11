Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Acil Kudüs Toplantısı'nın sonuç bildirgesini açıkladı

6 - Unutulmamalıdır ki Dünya barışının yolu Ortadoğu'dan, Ortadoğu barışının yolu ise Kudüs'ten geçmektedir. Kudüs'e barış ise işgalin bir an önce durdurulması ve Müslümanların şehirle olan dini, tarihi ve sosyo-kültürel bağlarının yeniden tesis edilmesiyle mümkün olacaktır. Bu haliyle İşgalci İsrail'in Kudüs'e yönelik saldırıları dünya barışı önündeki en büyük engeldir.

7 - Bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıması terör devletini şımartan vahim bir karardır. Söz konusu ülkeler bu yaklaşımdan derhal vazgeçmelidir.

8 - Kudüs meselesi sadece Filistinlilerin değil tüm İslam aleminin ortak meselesidir. İşgalciler, Müslümanların dağınıklığından cesaret bulmaktadır. Açıkça ifade etmek isteriz ki, İslam ümmeti tek yürek olarak Filistin'i ve Mescid-i Aksa'yı her daim ve her zeminde savunacaktır.

9 - Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir ve hiçbir güç ya da politika bu hakikati değiştiremeyecektir.

10 - İslam coğrafyasında Kudüs ve Mescid-i Aksa duyarlılığını canlı ve güçlü tutmak için, Kudüs ziyaretleri teşvik edilecek ve ortak çalışmalar yapılacaktır. Kudüs davasını tüm dünyaya duyurmak ve geleceğe taşımak için İslam ülkelerinde Kudüs Araştırma Merkezlerinin kurulması için işbirliği ile çalışmalar yapılacaktır.

11 - Kudüs'te adaleti ve hukuku savunmak, aynı zamanda insaf sahibi Yahudilerin, Hristiyanların, uluslararası toplumun, tüm insanlığın görevidir. Bu görev ihmal edilirse, sorumluluk sahipleri Müslümanlar nezdinde samimiyet ve inandırıcılıklarını tamamen kaybedecektir.

12 - Müslümanlar her halükârda ahlak ve hukuk ilkelerine bağlı kalacak ve Kudüs yeniden herkes için huzurun ve barışın şehri oluncaya kadar mücadeleye devam edilecektir.

Dünya kamuoyuna duyurulur.