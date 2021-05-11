Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet gazetesinin yalan haberine sert tepki
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefet yandaşı Cumhuriyet'in yalan haberlerine tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir. Türkiye eski Türkiye değil. Hesabını hukuk önünde vereceksiniz" ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan, ortakları HDPKK için intikam alan, Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir. Türkiye eski Türkiye değil. Hesabını hukuk önünde vereceksiniz." ifadeleriyle Cumhuriyet gazetesine tepki gösterdi.
İŞTE O SKANDAL HABERLER
İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepki gösterdiği Cumhuriyet'in iftiralar üzerine yazılan o haberleri...
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