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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet gazetesinin yalan haberine sert tepki

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı , muhalefet yandaşı 'in yalan haberlerine tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir. eski Türkiye değil. Hesabını hukuk önünde vereceksiniz" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 11.05.2021 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet gazetesinin yalan haberine sert tepki

İçişleri Bakanı resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan, ortakları HDPKK için intikam alan, Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir. Türkiye eski Türkiye değil. Hesabını hukuk önünde vereceksiniz." ifadeleriyle gazetesine tepki gösterdi.

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İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepki gösterdiği Cumhuriyet'in iftiralar üzerine yazılan o haberleri...

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