39 yıl sonra gelen şehitlik sevinci

Konyalı Hasan Aydın Topuz, 1982'de Tekirdağ'da askerlik yaparken kazada şehit oldu. Topuz'un annesi Lale Topuz'a daha önce bağlanıp kesilen şehitlik maaşı ise 39 yıl sonra yeniden bağlandı

Konya Akşehirli Hasan Aydın Topuz, 1982 yılında Tekirdağ'da askerlik yaptığı sırada, tatbikat bölgesine giderken geçirdiği trafik kazasında şehit oldu. Ailesine de şehitlik maaşı bağlandı. Ancak birkaç yıl sonra baba Hakkı Topuz emekli olunca, SGK, o güne kadar ödenen şehitlik maaşlarını faiziyle geri istedi. Hakkı Topuz'un 1988'de vefat etmesi üzerine anne Lale Topuz, ahırdaki iki ineğini de satıp devlete olan borcunu ödedi.

39 YIL SONRA BAĞLANDI

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Şube Müdürlüğü ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Konya Mevlana Şubesi, geçen Ocak'ta ziyaret ettikleri Topuz ailesinin şimdiye kadar hiçbir şehitlik hakkını kullanmadığını tespit etti. Bunun üzerine SGK'ya başvuran Lale Topuz'a, geçen ay, 39 yıl sonra şehitlik maaşı bağlandı.

ŞEHİT ANNESİ OLDUM

Anne Lale Topuz, "Yine maaş bağlayıp, geri isterler diye başvuru yapmak istemedim. Biraz üzüldüm ama geç de olsa hak yerini buldu. Artık resmi olarak şehit annesi oldum ve çok mutluyum. Allah devletimizden razı olsun" dedi. Şehidin kardeşi Muharrem Topuz da, "Amaç para, pul değil. Ağabeyimin mezarını bile kendimiz yaptırdık. Şehitlik unvanının resmi olarak verilmesi bizi mutlu etti" dedi.

O DÜZENLEME İLE MÜMKÜN OLDU

TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Konya Mevlana Şubesi Başkanı Süleyman Ege, "2012'deki yasal düzenleme ile artık şehit ailelerimizde muhtaçlık şartı aranmıyor. Bu nedenle aileyi SGK'ya tekrar başvurmaları için ikna ettik" dedi.