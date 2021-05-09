Cumhuriyet Gazetesi yine yalana başvurdu! İçişleri Bakanlığından jet açıklama

ÇATAKLI: "İZ BEDELİ DÜŞÜLMESİ İŞLEMİ"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı; Cumhuriyet Gazetesi'nin "İstanbul'da 1 liralık gıda 'yardımı'" başlıklı haberini yalanladı.

İsmail Çataklı şunları söyledi:

"Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haber, yine araştırılmadan, bilgi alınmadan istismara yönelik yapılmıştır. Bu tür konuların istismar edilmesi yalnız bizi değil, insanlığı da incitir. Burada yapılan, bedelsiz temin edilen gıda gibi ayni yardımların muhasebeleştirilebilmesi için iz bedeli düşülmesi işlemidir. 1 TL'lik yardım söz konusu değildir. Sorsaydınız tüm açıklığıyla izah ederdik."