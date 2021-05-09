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Cumhuriyet Gazetesi yine yalana başvurdu! İçişleri Bakanlığından jet açıklama

Son dakika haberi... , '''da 1 liralık gıda 'yardımı'” başlıklı haberinde, Bahçelievler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan bir ilçe sakinine 1 liralık gıda yardımı yapıldı” yalanını ortaya attı. İçişleri Bakanlığından Cumhuriyet Gazetesi'nin yalan haberiyle ilgili jet açıklama geldi.

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Giriş Tarihi: 09.05.2021
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Cumhuriyet Gazetesi yine yalana başvurdu! İçişleri Bakanlığından jet açıklama
İçişleri Bakan Yardımcısı ; 'nin "'da 1 liralık gıda 'yardımı'" başlıklı haberini yalanladı.

İsmail Çataklı; "Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haber, yine araştırılmadan, bilgi alınmadan istismara yönelik yapılmıştır. 1 TL'lik yardım söz konusu değildir. Sorsaydınız tüm açıklığıyla izah ederdik" dedi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin "İstanbul'da 1 liralık gıda 'yardımı'" başlıklı haberinde; Bahçelievler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan bir ilçe sakinine 1 liralık gıda yardımı yapıldı" iddiaları yer aldı.

ÇATAKLI: "İZ BEDELİ DÜŞÜLMESİ İŞLEMİ"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı; Cumhuriyet Gazetesi'nin "İstanbul'da 1 liralık gıda 'yardımı'" başlıklı haberini yalanladı.
İsmail Çataklı şunları söyledi:

"Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haber, yine araştırılmadan, bilgi alınmadan istismara yönelik yapılmıştır. Bu tür konuların istismar edilmesi yalnız bizi değil, insanlığı da incitir. Burada yapılan, bedelsiz temin edilen gıda gibi ayni yardımların muhasebeleştirilebilmesi için iz bedeli düşülmesi işlemidir. 1 TL'lik yardım söz konusu değildir. Sorsaydınız tüm açıklığıyla izah ederdik."

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