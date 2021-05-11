Normalleşmede öncelik hangi işletmelerin olacak? Tam kapanmanın kilidi iki günle açılacak
Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanmaya giden Türkiye için en kritik evreye girildi. Vaka sayılarındaki düşüş dikkat çekerken, normalleşme kapsamında öncelik hangi işletmelerin olacağı da netlik kazanmaya başladı.
Üçüncü dalganın merkezi İstanbul'daki düşüş Türkiye geneline de yansıdı. Testlerdeki pozitiflik yüzde 6.3'lere geriledi. Böylece son üç ayın en düşük oranı oldu. Kapanma ile birlikte can kayıpları yüzde 12, ağır hasta sayısı da yüzde 3 azaldı. Kapanmanın tam sonuçları ise perşembe ve cuma günleri ortaya çıkacak.
Yani önümüzdeki iki gün çok kritik. Çünkü bu tür kararlarda net sonuçlar iki hafta içinde alınabiliyor. Salgının üreme katsayısı şu anda yüzde 0.7'ye geriledi. Şu anda mevcut üreme katsayısına göre yapılan projeksiyonlar 17 Mayıs'ta günlük vakaların 8-9 bine inebileceğini gösteriyor.
OTELLERE GİZLİ DENETÇİ
Turizm ile ilgili hazırlıklar da tüm hızı ile devam ediyor. Oteller çok sıkı önlemler alacak.
Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve gizli denetçiler ile üç taraflı bir denetim yapılacak. Tedbirlere tam uyulacak.
DÖNÜŞLERDE ÖZEL ÖNLEM ŞART
Tam kapanma kararı sonrası tatil beldelerine ve Anadolu'ya memleketlerine gidenlerin geri dönüşleri büyük endişe yaratıyor. Gittikleri yerlerdeki denetimler nedeniyle bulaşların en alt düzeyde tutulduğu belirtiliyor.
Ancak kapanma kararının bitmesi ile birlikte yaşadıkları şehirlere dönecek bu kişilerin apartman ve sitelerde ilişkileri tekrar yoğunlaştırması, gidiş-gelişleri artırması, özellikle de aile apartmanları ve geç bayramlaşmaların vaka sayılarını tırmandırabileceği, bunun için önlem alınması gerektiği belirtiliyor.
NORMALLEŞMEDE ÖNCELİK HANGİ İŞLETMELERİN OLACAK?
Vaka sayılarının 10 binin altına inmesi ile birlikte adım adım kısıtlamaların esnetilmesi ve kaldırılması bekleniyor. Bazı kısıtlamalar kaldırılıp bir haftalık sonuçlarına bakılacak ve ardından yeni adımlar atılacak.
Normalleşme kapsamında öncelikli olarak berber, terzi, kuaför gibi küçük işletmeler, ardından okullarını 8-12'nci sınıflarının açılabileceği, kafe ve restoranların dışarıda servisine izin verilebileceği belirtiliyor.
Ancak düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi kalabalıkların bir araya geldiği organizasyonlara vaka sayılarının daha da düşmesinden sonra izin verilmesi bekleniyor.
'KARARLILIĞIMIZ VAKALARI DÜŞÜRMEYE DEVAM EDECEK'
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca 1-7 Mayıs arasındaki illere göre her yüz bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı. Koca'nın 'Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek' mesajıyla paylaştığı haritaya göre İstanbul 359.99 ile ilk sırada.
Bu oran Ankara'da 267.68, İzmir'de 161.92. En fazla vaka İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum'da görüldü. Şırnak'tan sonra en az vaka görülen diğer iller Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van.
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