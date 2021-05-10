Kademeli normalleşme nasıl olacak? Her ile ayrı normalleşme mi gelecek? Türkiye'nin gözü bayram sonrasında

"Bugüne kadar oluşturduğumuz güçlü eğitim-öğretim ve bilişim altyapısıyla eğitimlerinizi uzaktan ama kesintisiz sürdürmenizi sağladık. Sosyal yaşamla ilgili olarak ise bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek, bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum.

Ayrıca Erdoğan "Sayın Cumhurbaşkanım pandemi sebebiyle okullarımızdan uzak kaldık. Acaba gerekli hijyen koşulları sağlandıktan sonra okullarımız açılacak mı?" şeklindeki soruyu da yanıtlarken normalleşmeye dair kritik açıklamalar yaptı;