Kademeli normalleşme nasıl olacak? Her ile ayrı normalleşme mi gelecek? Türkiye'nin gözü bayram sonrasında
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 17 günlük tam kapanmada sona gelinirken vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşandı. Koronavirüs vaka sayılarındaki azalma ile gözler Ramazan Bayramı sonrasına çevrildi. Alınan koronavirüs tedbirlerinin ardından milyonların beklediği normalleşme sürecinin nasıl gerçekleşeceği konusundaki iddialar gündeme oturdu.
Koronavirüsle mücadelede mutant virüsle birlikte 3. dalgadaki tırmanış, alınan önlemler ve tam kapanma sürecinin etkileri ile birlikte inmeye başladı. Vaka sayılarının düşmesi hastanelerdeki yoğunluğu da azalttı. Türkiye bayram sonrası gerçekleşecek kabine toplantısı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına kilitlenmişken hem Başkan Erdoğan'dan hem de vaka takibini sürdüren pandemi hastaneleri başhekimlerinden önemli son dakika haberleri geldi.
Türkiye normalleşmenin konuşulacağı ve açıklanacağı kabine toplantısına kiliylendi. Artan vaka sayılarının düşürülmesine yönelik 29 Nisan'da başlayan tam kapanma süreci sonuç vermeye başladı. 3 hafta aralıksız sürecek 17 günlük kısıtlamanın başlangıcında 37 bin 674 olan günlük vaka sayısı 8 Mayıs itibari ile ilk kez 20 binin altına düştü.
29 NİSAN KESKİN DÖNÜŞÜN MİLADI GİBİ OLDU
29 Nisan'da 339 olan ölüm sayısı ise dün itibari ile 281'e geriledi. Türkiye'nin önde gelen hastanelerinin başhekimleri "Herşeye dikkat edilirse bayramdan sonra vaka sayılarında 5 bini hatta 5 binin altında bile rakamları görebiliriz" diyor.
İşte kovid-19 ile mücadelede alınan önlemler sonrasında beklenen kademeli normalleşmeye ilişkin başkhekimlerin yaptığı son dakika açıklamaları;
Dr. Öğretim Üyesi İdris Kurtuluş: (Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Hastane Bölümü Başhekimi)
3ÜÇÜNCÜ HAFTADA ÖLÜM ORANLARI DA AZALACAK
Koronavirüste kabine toplantısı ile alınan önlemler ve tam kapanmanın etkileri önce ayaktan hastaya, sonra yatan ve yoğun bakımdaki hasta sayısına yansıyor. Şimdi 3'üncü haftadan itibaren ölüm oranlarına da yansıyacak. Ve ölüm oranları da düşecek.
"BAYRAMDAN SONRA BEKLİYORUM"
Bayramdan sonra kademeli normalleşmeye geçeceğimizi düşünüyorum. Birdenbire normalleşirsek yine vaka sayısı artabilir. Kapanma öncesinde İstanbul'dan şehir dışına çıkanlar aynı şekilde geri dönerlerse ürkütücü sonuçlarla karşılaşılabilir.
Prof. Dr. Nurettin Yiyit: (Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Şehit Prof. Dr. İlhan Varank EAH Başhekimi)
VAKA SAYILARINDA ÇOK HIZLI BİR DÜŞÜŞ VAR
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında çok hızlı bir iniş var. Önümüzdeki günlerde tam kapanmanın da rakamlara yansımalarını göreceğiz.
KOVİD AŞILAMASINDA DÜZENLİ BİR TALEP VAR
Aşılamaya düzenli bir talep var. Aşıya karşı olan antipati de kırıldı. İnsanlar bu salgın sürecinden aşısız çıkamayacağımızı anladılar.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÖNEMLİ BİR RAHATLAMA OLACAK
Toplumun büyük bir kısmını aşıladığımızda etkilerini daha da iyi göreceğiz. Önümüzdeki günlerde sağlık sistemimiz daha da rahatlayacak.
BAYRAMDAN SONRA NORMALLEŞME SÜRECİNİ YAŞAYACAĞIZ
Sağlık sisteminde kovidin getirdiği yük de hafifleyince, normalleşme süreci yaşayacağız. Bayramdan sonra rahatlayacağız.
HER İLE AYRI NORMAL
Geçen yıl 1 Temmuz'da uygulamaya sokulan normalleşmeden farklı olarak 17 Mayıs sonrası farklı bir metot değerlendiriliyor. Tüm illerdeki Hıfzıssıhha Kurulları şehir bazlı olarak tam kapanmanın sonuçlarını masaya yatıracak. İnceleme sonucunda vaka sayıları, hasta, ağır hasta ve ölüm oranlarına göre illerin yavaş yavaş normalleşme adımlarını atacağı belirtiliyor.
BAŞKAN ERDOĞAN NORMALLEŞME SİNYALLERİNİ VERDİ
Koronavirüs salgınının ülkedeki gençlerin eğitim ve sosyal yaşamına yansımaları olduğunu hatırlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan normalleşme planına ilişkin önemli açıklamalar yaparken şunları söyledi:
"Bugüne kadar oluşturduğumuz güçlü eğitim-öğretim ve bilişim altyapısıyla eğitimlerinizi uzaktan ama kesintisiz sürdürmenizi sağladık. Sosyal yaşamla ilgili olarak ise bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek, bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum.
Ayrıca Erdoğan "Sayın Cumhurbaşkanım pandemi sebebiyle okullarımızdan uzak kaldık. Acaba gerekli hijyen koşulları sağlandıktan sonra okullarımız açılacak mı?" şeklindeki soruyu da yanıtlarken normalleşmeye dair kritik açıklamalar yaptı;
"17 MAYISTA NORMALLEŞMEYİ AÇIKLAYACAĞIZ"
"İnşallah bu noktada 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak.
17 MAYIS'TAKİ AÇIKLAMAMIZDA OKULLARIN AÇILIŞI DA OLACAK
Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor.
VAKALARDA CİDDİ DÜŞÜŞ VAR
Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz.
"DERDİMİZ OKULLARINIZA KAVUŞMANIZ"
Ve herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler gelişiyoruz. Okullarımızla geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak ve tekrar derslerinize dönmek, hocalarınızla bir arada olmaktır."
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