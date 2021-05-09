Son dakika: Kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine sonrası açıklayacak! İşte detaylar...
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs itibarıyla normalleşme adımlarının atılacağını söyledi. Peki tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması esnetilecek mi? Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek mi? Sınavlar nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı sonrası gözler normalleşmeye adımlarına çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs itibarıyla normalleşme adımlarının atılacağını söyledi. Peki tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması esnetilecek mi? Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek mi? Sınavlar nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanmayla birlikte hedef vaka sayısının 5 bini altına indirmek.17 Mayıs'ta da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kabine toplantısı olacak orada da normalleşme adımları tek tek belirlenmiş olacak.
KAFE VE RESTORANLAR İÇİN LONDRA FORMÜLÜ
17 Mayıs'tan sonra kafe ve restoranların açılmasıyla ilgili Londra formülü üzerinde duruluyor. Yani sadece açık hava bölümlerinin açılması söz konusu olacak. Açık alanları olmayan kafe ve restoranlar için ise kapı önlerine masa konulması da gündemde.
OKULLAR BELİRLİ BİR SÜRE AÇILABİLİR
Okullarda yüz yüze eğitime ara verilmişti. Uzaktan eğitime devam ediliyor. Bu süreçte de uzaktan eğitime aynen kaldığı yerden devam edilmiş olacak. Yüz yüze yapılacak sınavların da yapılabilmesi için okulların belli bir süre açılması da gündemde.
Eylül'de yeni dönem açılana dek okul binalarının havalandırma, hijyen sorunları çözülmeye, aşısız öğretmen bırakılmamaya çalışılacak ve 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze yapılması için hazırlık yapılacak.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ESNETİLECEK Mİ?
Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları da 17 Mayıs'tan sonra devam edecek. Özellikle hafta içi 21'den sonra tekrar sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesi bekleniyor. 1 Haziran'dan sonra da hafta içi uygulanan 21'den sonraki süre 22 veya 23'e çekilmesi planlanıyor.
Her şey öngörüldüğü gibi giderse Temmuz ortasından itibaren akşam yasağı 23.45'e ya da 24.00'e çekilecek.
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