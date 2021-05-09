Son dakika: Kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine sonrası açıklayacak! İşte detaylar...

KAFE VE RESTORANLAR İÇİN LONDRA FORMÜLÜ

17 Mayıs'tan sonra kafe ve restoranların açılmasıyla ilgili Londra formülü üzerinde duruluyor. Yani sadece açık hava bölümlerinin açılması söz konusu olacak. Açık alanları olmayan kafe ve restoranlar için ise kapı önlerine masa konulması da gündemde.