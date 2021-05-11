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İletişim Başkanı Fahrettin Altun Filistin için dünyaya seslendi: ''Bir devlet düşünün...''

İletişim Başkanı 'dan yaptığı paylaşımlarla işgalci 'e destek veren ve mazlum halkının yaşadıklarına sessiz kalan dünyaya seslendi. Paylaşımını ingilizce olarak yapan Altun, ''Bir devlet düşünün...'' diyerek başladığı açıklamasında son derece çarpıcı ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi: 11.05.2021
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun Filistin için dünyaya seslendi: ''Bir devlet düşünün...''

İletişim Başkanı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla işgalci 'e destek veren ve mazlum halkının yaşadıklarına sessiz kalan herkese adeta ders verdi.

Altun sosyal medya hesabından, 'nin "İsrail'in saldırılarının kendisini koruma amacı taşıdığını" öne süren paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.

BİR DEVLET DÜŞÜNÜN...
Esas Filistinlilerin topraklarının işgal edildiğini, zulüm gördüğünü, en temel insan haklarının çiğnendiğini ve İsrail'in saldırılarında çocuklar başta olmak üzere çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Başkalarına ait toprakları yağmalayan ve işgal eden bir devlet düşünün. Masum sivillerin temel insan haklarından mahrum bırakıldığını düşünün. Kadınların, çocukların ve yaşlıların her gün tacize uğradığını düşünün. Bir halkın insanlık onurunun alçakça çiğnendiğini düşünün. Filistinlilerin haklarını savunacağız. Bir mübarek mabedin üstelik o dinin en kutsal günlerinden birinde saldırıya uğradığını düşünün. 'a giden hacıların silahlı kuvvetler tarafından desteklenen fanatikler tarafından saldırıya uğradığını düşünün. 'taki Noel veya törenlerinin şiddet nedeniyle kesintiye uğradığını düşünün. Müslümanlar 'yı savunacak. Yalnızca işgalin derinleşmesiyle sonuçlanan bir sözde barış süreci düşünün. 'te, işgal altındaki insanların seçim bile yapamadığını düşünün. 'da yaşayanların vatandaşlık haklarının ve dolaşım özgürlüklerinin olmadığını düşünün. , Filistinlilerin yanında olacak."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında, elleri silahlı İsrail askerlerinin, Filistinli küçük bir çocuğu yaka paça göz altına aldıkları, Mescid-i Aksa'nın kapısına dayandıkları ve yaşlı bir Filistinliye silah doğrulttukları fotoğraflara da yer verdi

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