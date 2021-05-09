17 Mayıs 2021 sonrası normalleşme nasıl olacak? Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer açıkladı

A Haber'e konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, koronavirüs vaka rakamları, tam kapanma süreci ve sonrası ile ilgili kritik açıklamalar yaptı.

"YANİ 100 BİN VAKA VARSA..."

Hasan Tezer "Koronavirüs artık çok kolay bulaşıyor. Salgının ilk günlerinde anne ve baba enfekteyken çocuk enfekte olmayabiliyordu. Ancak şu anki vakalara baktığımızda tüm ailenin aynı anda enfekte olduğunu görüyoruz. Oranlar belli, çocuklar total vakanın %10'unu oluşturuyor. Yani 100 bin vaka varsa da oran aynı 50 bin vaka varsa da… Yalnız burada önemli olan şu; çocuklarda artan ağır vaka sayısı" dedi.