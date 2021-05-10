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17 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Pazartesi kafe ve lokantalar açılacak mı? Normalleşme takvimi belli oldu mu?

Yasaklar ne zaman kalkacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma uygulamasına geçildi. 17 gün sürecek tam kapanma sürecinin ardından gözler mekanların açılacağı tarihe çevrildi. Genelgeye göre, 17 günlük tam kapanma süreci 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. Peki, söz konusu tarihte mekanlar açılacak mı? 17 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Pazartesi kafe ve lokantalar açılacak mı? Normalleşme takvimi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 10.05.2021 16:38 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 16:38
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17 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Pazartesi kafe ve lokantalar açılacak mı? Normalleşme takvimi belli oldu mu?

17 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Normalleşme süreci ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler hayata geçirildi. Türkiye'de vaka sayısının yükselmesinin ardından tam kapanma uygulamasının başladı. Tam kapanmanın 11'nci gününde vaka sayısında ciddi oranda düşüş sağlandı. 60 binlere kadar yükselen vaka sayısı dünkü tabloya göe 15 bine kadar indi. Peki, 17 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Pazartesi kafe ve lokantalar açılacak mı? Normalleşme takvimi belli oldu mu? İşte cevaplar...

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17 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Pazartesi kafe ve lokantalar açılacak mı? Normalleşme takvimi belli oldu mu?

17 MAYIS'TA YASAKLAR KALKACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te tam kapanma süreci sona erecek. Ancak 17 Mayıs'tan sona hangi kısıtlamaların uygulanacağı henüz bilinmiyor. Bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında konu ile ilgili detayların görüşülmesi bekleniyor. Son gelişmeler belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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17 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Pazartesi kafe ve lokantalar açılacak mı? Normalleşme takvimi belli oldu mu?

17 MAYIS'TA KAFE VE LOKANTALAR AÇILACAK MI?

Tam kapanma sürecinin tamamlanmasının ardından kafe ve lokanta başta olmak üzere tüm iş yerlerinin normal çalışma düzenine geçmesi bekleniyor. Bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında yeni kısıtlama kararı alınmazsa pazartesi gününden itibaren belirlenen kurallar çerçevesinde mekanların açılması bekleniyor.

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17 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Pazartesi kafe ve lokantalar açılacak mı? Normalleşme takvimi belli oldu mu?

TAM KAPANMA UZATILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağına yönelik yaptığı açıklamada, "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.

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17 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Pazartesi kafe ve lokantalar açılacak mı? Normalleşme takvimi belli oldu mu?

NORMALLEŞME TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlere ilişkin önemli bilgiler verdi. Başkan Erdoğan "Yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreçte yer alacak. Kabine Toplantısında en önemli madde olacak. Ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor." dedi. Yeni normalleşme takvimi belli olduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.