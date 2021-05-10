17 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Pazartesi kafe ve lokantalar açılacak mı? Normalleşme takvimi belli oldu mu?

Yasaklar ne zaman kalkacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma uygulamasına geçildi. 17 gün sürecek tam kapanma sürecinin ardından gözler mekanların açılacağı tarihe çevrildi. Genelgeye göre, 17 günlük tam kapanma süreci 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. Peki, söz konusu tarihte mekanlar açılacak mı? 17 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Pazartesi kafe ve lokantalar açılacak mı? Normalleşme takvimi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 10.05.2021 16:38 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 16:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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