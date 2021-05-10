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Son dakika: TBMM’den İsrail’e kınama

Son dakika haberi... 'in 'te yaptığı saldırılara dair , MHP, , CHP ve HDP ortak kınama yayımladı. Ortak mesajda "Zulmü ve hukuk tanımazlığı kınıyoruz" denildi. Ortak Bildiride, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un imzası dışında, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu’nun imzası bulunuyor.

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Giriş Tarihi: 10.05.2021 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021
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Son dakika: TBMM’den İsrail’e kınama

'in 'te yaptığı saldırılara dair , MHP, , CHP ve HDP ortak kınama yayımladı.

Ortak mesajda "Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz." denildi.

AÇIKLAMANIN TAMAMI ŞÖYLE,

İsrail'in, Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimleri, 'nın hemen arifesinde vahim bir boyut kazanmıştır. Mukaddes mekân ve çevresinde, İsrail güvenlik güçleri tarafından gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla gerçekleştirilen menfur saldırılar, bebek ve çocuklar dâhil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına sebep olmuştur. olarak bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz.

TBMM’den İsrail’e kınama TBMM’DEN İSRAİL’E KINAMA

TBMM'DEN BM'YE ÇAĞRI

İsrail'in, yasadışı yerleşimciler lehine Kudüs'ün ve mahallelerindeki Filistinlilerin nesillerdir yaşadıkları evlerine el koyularak, zorla tahliye edilmelerine yönelik operasyonlarının hukuk dışı ve gayri insani olduğunun bir kere daha altını çiziyoruz. 'in (BM) uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku çerçevesinde yıkım ve tahliyelerin durdurulması; mukaddes mekânların statükosunun korunması için İsrail'e yönelik çağrısına tam destek verdiğimizi ve bu çağrının arkasında bütün BM üyesi ülkelerin kararlılıkla durması gerektiğini belirtiyoruz.

"İSRAİL'E KARŞI NET TAVIR ALINMALI"

Ayrıca, 'nin (), 1967'den bu yana İsrail'in işgali altındaki dâhil Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip bulunduğuna dair kararı, İsrail'in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin önünü açmıştır. Bu çerçevede, UCM'nin yaşanan olaylar ve insanlık suçları bakımından İsrail'e karşı net bir tavır alarak, görevini yerine getirmesini talep ediyor ve destekliyoruz.

"ETKİLİ VE SONUÇ VERİCİ ŞEKİLDE HAREKETE GEÇİLMELİ"

İsrail'in, Kudüs'e ilişkin , kararları dâhil olmak üzere uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı uluslararası toplumun daha fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmesi için bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz.

TBMM'DEN FİLİSTİN'E AÇIK DESTE

TBMM olarak Kudüs'ün ve 'in statüsünü aşındırmaya yönelik İsrail'in mütecaviz eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeye; Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz.

Ortak Bildiride, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un imzası dışında, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun imzası bulunuyor.



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