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Son dakika | Mescid-i Aksa katliamının arkasında Netanyahu var!

İşgal altındaki 'te bulunan 'nın İmam Hatibi , "İsrail güçleri, bu sabah Mescid-i Aksa'da (Binyamin) Netanyahu'nun yerleşimcileri memnun ederek iktidarda kalma çabası için bir katliam yapmaya çalıştı." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.05.2021
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Son dakika | Mescid-i Aksa katliamının arkasında Netanyahu var!

Sabri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden oruçlu Filistinlilerin baş ve gözlerini hedef aldığını belirtti.

Mescid-i Aksa İmamı, "İsrail güçleri, bu sabah Mescid-i Aksa'da (Binyamin) Netanyahu'nun yerleşimcileri memnun ederek iktidarda kalma çabası için bir katliam yapmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinden itibaren Aksa'da yaşananlara İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967 yılından bugüne kadar şahit olunmadığını aktaran Sabri, söz konusu duruma sessiz kalınamayacağını vurguladı.

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