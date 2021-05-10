10 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Binlercesi yakalandı! Hudut kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor

Son dakika | Binlercesi yakalandı! Hudut kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı, 4 ilde sınır kapılarında kaçakçılara yönelik yapılan operasyonlarda 24 bin 173 paket kaçak sigara ve 114 kilo 862 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.05.2021
ABONE OL
Son dakika | Binlercesi yakalandı! Hudut kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hudut kartalları tarafından Iğdır, Van, Hatay ve Hakkari sınır kapılarında yapılan operasyonlarda 24 bin 173 paket kaçak sigara ve 114 kilo 862 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada hudut kartallarının sınır güvenliğinin sağlanması noktasında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA