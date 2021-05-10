Son dakika: Dışişleri Bakanlığından İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

Dışişleri Bakanlığından İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden saldırıları hakkında flaş bir açıklama yaptı ve İsrail'i uyardı.

"BİR AN ÖNCE SON VERİN"

Bakanlık "İsrail güvenlik güçlerinin, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Harem-i Şerif'in kudsiyetini ihlal etmeyi ve Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli sivillere ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini bekliyoruz." dedi.