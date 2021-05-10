Türkiye Hahambaşılığı'ndan Kudüs'teki saldırılara ilişkin açıklama: Büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ediyoruz

Türkiye Hahambaşılığı'nın açıklaması şöyle:

"Ramazan Bayramı arifesinde, herbirine saygı duyduğumuz İbrahimi dinler ve kültürler için kutsal olan Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ediyoruz.."

"Bu bağlamda, bir an evvel barışçıl bir çözüm bulunması için ele ele verilmesini ve şiddetin yerini kucaklaşmaya bıraktığı bir mübarek Ramazan bayramının sulh ve huzur içinde geçmesini Yüce Allah'tan diliyor, dua ediyoruz."