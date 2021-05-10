Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına yaptığı basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

TÜM CAMİLERDEN DUALAR EDİLECEK

İsrail'e "Helak olacaksınız" tepkisinde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, öğle ezanının ardından tüm camilerin minarelerinden dualar edileceğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamasının satır başları şöyle;

İsrail, Mescid-i Aksa'ya yönelik en çirkin teşebbüsün içerisindedir. Mescid-i Aksa'da masum Müslümanları katletmeye, saldırmaya çalışmaktadır. Tüm dünyanın gözü önünde masumlara karşı, Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır. Vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayanları kınıyorum. Allah'ın meleklerin laneti işgalcilerin üzerine olsun.

İşgalcilere sesleniyorum. Ey zalimler, azgınlıkta sınırları aştınız. Tüm zalimler gibi siz de pişman olacaksınız. Sebep olduğunu kaos ve anarşinin içinde yok olacaksınız. İnsanlığın en kadim şehri yok ediliyor. İnsanlığın ortak mirası yok ediliyor. Masum bir halk zorla evlerinden çıkarılıyor. Evleri işgal ediliyor. Ölmediğinizi gösterin. İnsanlık sınavını kaybetmek üzeresiniz.

Ey Müslümanlar, Müslümanların önderleri, liderleri hala bir araya gelmeyecek misiniz? Sizi vahyin şehrine karşı umursamaz kılan nedir? Masumların yanında olmaktan alıkoyan nedir? Tarihin en büyük zorbalarının ve zalimlerinin bile Allah'ın mescidlerini kirletmeye gücü yetmemiştir.

Kudüs'ün izzeti çiğnenirken, masum insanların hayatına, inanç ve düşünce özgürlüğüne saldırılırken duyarsız kalanlar insanlık vicdanında mahkum, alemlerin rabbinin huzurunda rezil ve rüsva olacaklardır. Tüm Müslümanları ve insanlığı, tüm imkanlarıyla Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e sahip çıkmaya davet ediyorum.

Aziz milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kudüs davasına sahip çıkmaya devam edecektir. Bugün öğle ezanının ardından ülkemizdeki tüm camilerimizde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve zalimlerin zulmünün son bulması için selalar okunacak ve dualar edilecektir. İnşallah sesimiz dünyanın her yerine ulaşır hem Müslümanlar hem de insaf sahibi insanlar gerekli çalışmaları yaparlar ve bu zulme son verilir inşallah.