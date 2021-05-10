Kudüs’te terör devleti İsrail’e karşı direnen kadın Başkan Erdoğan’a seslendi: Gel bizi kurtar

Terör devleti tarafından saldırı altında olan ve kan Müslümanların kanının döküldüğü Mescid-i Aksa'dan, Erdoğan ve Türkiye sesleri yükseldi.

İşgalci İsrail'in, Kudüs'ü ilhak etme çabalarına karşı her platformda net bir duruş sergileyen Başkan Erdoğan'a, Filistin halkından destek yağdı.