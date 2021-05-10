Kudüs’te terör devleti İsrail’e karşı direnen kadın Başkan Erdoğan’a seslendi: Gel bizi kurtar
İsrail'in Kudüs'te insanlık dışı saldırıları sürüyor. Filistinliler ise İsrail'in haksız uygulamalarına ve şiddetine karşı dünyayı göreve davet ediyor. İsrail’in işgaline karşı direnen kadın başkan Erdoğan’a seslendi ve “Gel bizi kurtar” dedi.
Terör devleti tarafından saldırı altında olan ve kan Müslümanların kanının döküldüğü Mescid-i Aksa'dan, Erdoğan ve Türkiye sesleri yükseldi.
İşgalci İsrail'in, Kudüs'ü ilhak etme çabalarına karşı her platformda net bir duruş sergileyen Başkan Erdoğan'a, Filistin halkından destek yağdı.
İsrail'in Ramazan ayındaki saldırılarını protesto eden kalabalık, bir Türk'ün video çektiğini görünce "Erdoğan" sloganı atmaya başladı.
Bu görüntüler ise, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde kayda geçti. İsrail'in Filistinlileri tahliye etme çabalarının protesto edildiği sırada, Filistinli bir aktivist Başkan Erdoğan'a selam gönderdi.
Filistinli kadın, "Şeyh Cerrah'ın kalbinden, Türkiye'deki halkımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Erdoğan'a da milyonlarca selam olsun." dedi.
Filistinli kadın, ardından da Başkan Erdoğan'a "Gel ve bizi özgürleştir." diye seslendi.
Kadın sonra da, "İki gözümün nuru Erdoğan, hadi gel Filistin'i özgürlüğüne kavuştur. Hadi gelin ve yeniden Osmanlı Devleti'ni kurun. Barış içinde yaşayalım." ifadelerini kullandı.
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