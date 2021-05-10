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Son dakika: İlk kıblemiz Mescid-i Aksa işgal ediliyor! Türkiye'den İsrail'e peş peşe çok sert tepki

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " işgal güçlerinin ’te sivil ve savunmasız halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir." açıklamasında bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Mescidi-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere dönük İsrail şiddeti artarak devam ediyor. dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya dur demelidir." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 10.05.2021 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021
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Son dakika: İlk kıblemiz Mescid-i Aksa işgal ediliyor! Türkiye'den İsrail'e peş peşe çok sert tepki

polisi, işgal altındaki 'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırdı.

Saldırıların ardından 'den sert tepkiler geldi.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER GELDİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail işgal güçlerinin 'te sivil ve savunmasız halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir." açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, alçak saldırıların ardından Twitter hesabından açıklamalar yaptı.

Çelik, sert ifadeler kullandı:

Mescidi-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere dönük İsrail şiddeti artarak devam ediyor. Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya dur demelidir.

Mescid-i Aksa'yı işgalden ve Kudüs'ü kendilerinin yapmaktan bahseden fanatikler her türlü insanlık dışı eylemi yapıyorlar. Bu saatten sonra "taraflara itidal tavsiye ediyoruz" şeklindeki açıklamalar fanatikleri cesaretlendirmekten başka birşey değildir.

"Taraflara itidal tavsiye ediyoruz" diyenler bir tarafın saldırgan diğer tarafın mağdur olduğu gerçeğini örtmüş oluyorlar. Bir tarafta zulüm öbür tarafta mazlum varsa tarafsız gibi davrananlar zalime destek vermiş oluyorlar.

Mescid-i Aksa'da nöbet tutanlara saldırı MESCİD-İ AKSA'DA NÖBET TUTANLARA SALDIRI
İsrail Gazze'deki o bölgeleri bombaladı İSRAİL GAZZE'DEKİ O BÖLGELERİ BOMBALADI
Mescid-i Aksa'da İsrail saldırısı MESCİD-İ AKSA'DA İSRAİL SALDIRISI

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