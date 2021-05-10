Son dakika: İlk kıblemiz Mescid-i Aksa işgal ediliyor! Türkiye'den İsrail'e peş peşe çok sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, alçak saldırıların ardından Twitter hesabından açıklamalar yaptı.

Çelik, sert ifadeler kullandı:

Mescidi-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere dönük İsrail şiddeti artarak devam ediyor. Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya dur demelidir.