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İsrail zulmü sürüyor! Mescid-i Aksa'da utanç verici anlar

Dünyanın sessiz kaldığı terör devleti İsrail'in zulmü sürüyor... İsrail polisinin hafta sonu Müslümanların kutsal mabedi Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskının yankıları sürerken, bu sabah yine utanç verici sahneler yaşandı. İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlilere saldırdı. Ağır yaralılar ve şehitler var. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 10.05.2021 12:04 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 12:24
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İsrail zulmü sürüyor! Mescid-i Aksa'da utanç verici anlar

Sabah erken saatlerde İsrail polisinin bir kez daha Mescid-i Aksa'ya girmesiyle kutsal mabed savaş alanına döndü, televizyonlar olayları canlı yayınlıyor.

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İsrail zulmü sürüyor! Mescid-i Aksa'da utanç verici anlar

İsrail güçleri bu sabah önce işgal altında tuttuğu Gazze'deki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı kapadı. İkinci bir emre kadar sürecek kapatmanın gerekçesi, Gazze'den fırlatılan roketler.

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İsrail zulmü sürüyor! Mescid-i Aksa'da utanç verici anlar

İsrail'deki Siderot kenti ve bazı bölgelerde sirenler çalarken, dakikalar sonra bu kez Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da sabah namazından itibaren nöbet tutan Filistinliler polis tarafından hedef aldı.

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İsrail zulmü sürüyor! Mescid-i Aksa'da utanç verici anlar

Sabah namazının ardından bazı noktalara barikatlar kuran Filistinliler, Harem-i Şerif'ten ayrılmayacaklarını 'Canımız kanımız sana feda Aksa' sloganları atarak duyurdu.

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İsrail zulmü sürüyor! Mescid-i Aksa'da utanç verici anlar

Kutsal mabede giriş yapan İsrail polisi ise biber gazı, ses bombası ve plastik mermi kullandı; yakaladığı her Filistinliyi vahşi şekilde gözaltına aldı.