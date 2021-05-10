İsrail zulmü sürüyor! Mescid-i Aksa'da utanç verici anlar

Dünyanın sessiz kaldığı terör devleti İsrail'in zulmü sürüyor... İsrail polisinin hafta sonu Müslümanların kutsal mabedi Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskının yankıları sürerken, bu sabah yine utanç verici sahneler yaşandı. İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlilere saldırdı. Ağır yaralılar ve şehitler var. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 10.05.2021 12:04 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 12:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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