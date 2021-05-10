10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Suudi Arabistan Krallığı’na kritik ziyaret

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız 10-11 Mayıs 2021 tarihlerinde Suudi Arabistan Krallığı’na bir ziyaret gerçekleştirecektir." denildi.

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Giriş Tarihi: 10.05.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Suudi Arabistan Krallığı’na kritik ziyaret

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız 10-11 Mayıs 2021 tarihlerinde Suudi Arabistan Krallığı'na bir ziyaret gerçekleştirecektir." denildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımızın ziyareti çerçevesinde Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile yapacağı görüşmede ikili ilişkiler ele alınacak ve bölgesel konular istişare edilecektir." ifadelerini kullanıldı.

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